Eksperyment na myszach wykazał, że skład tłuszczów w diecie ketogenicznej może wpływać na procesy zapalne w organizmie. Dietę z większym udziałem długołańcuchowych nasyconych kwasów tłuszczowych powiązano ze stresem mitochondrialnym i gromadzeniem się prozapalnych makrofagów w kilku narządach, informuje ScienceAlert, powołując się na badanie opublikowane w czasopiśmie Science Advances.

Porównano dwa warianty diety keto

Przez 21 dni badacze karmili myszy jedną z dwóch diet ketogenicznych albo zwykłą karmą dla porównania. Jedna dieta keto zawierała Crisco — tłuszcz kulinarny na bazie oleju palmowego, w którym około 26% stanowiły długołańcuchowe nasycone kwasy tłuszczowe. Druga opierała się na oleju kokosowym i miała podobną zawartość tłuszczu, lecz tylko 12% długołańcuchowych nasyconych kwasów tłuszczowych.

U myszy otrzymujących dietę z Crisco wykryto znacznie więcej prozapalnych makrofagów w sercu, nerkach, wątrobie, mózgu i białej tkance tłuszczowej. Natomiast wskaźniki markerów zapalnych u zwierząt na diecie keto z olejem kokosowym były bliższe wskaźnikom grupy na zwykłej diecie.

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Wyniki na razie dotyczą wyłącznie zwierząt

Autorzy przypuszczają, że prozapalne działanie długołańcuchowych nasyconych kwasów tłuszczowych może pojawiać się po osiągnięciu określonego progu ich spożycia. Według ich danych zapalne skutki diety keto mogą być związane nie z samym metabolizmem ketonów, lecz ze składem diety, dostępnością kwasów tłuszczowych i reakcjami poszczególnych typów komórek.

Naukowcy badają również, czy diety ketogeniczne można dostosować tak, aby wpływały na mikrośrodowisko guzów i potencjalnie poprawiały wyniki immunoterapii nowotworów. Jednocześnie dostępne dane uzyskano głównie w doświadczeniach na zwierzętach. Przegląd systematyczny z 2021 roku nie wykazał dowodów, że dieta ketogeniczna wpływa na działanie przeciwnowotworowe lub całkowite przeżycie pacjentów z rakiem. W celu dalszego zbadania tej kwestii rozpoczęto badanie kliniczne w University of Texas Health Science Center, które planowane jest również do otwarcia w University of Cincinnati.

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