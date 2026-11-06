W San Francisco w Stanach Zjednoczonych niezależny badacz Derek Kauffman oświadczył, że odkrył w iOS ukrytą wielojęzyczną listę słów i fraz, których klawiatura iPhone’a przeważnie nie proponuje w autouzupełnianiu ani nie wprowadza gestem przesuwania. Według jego ostrożnych szacunków lista zawiera około 100 tysięcy pozycji, nie licząc chińskich znaków, podaje Dawn.

Nie chodzi o całkowity zakaz: użytkownicy nadal mogą ręcznie wpisywać takie słowa w wiadomościach i e-mailach. Apple poinformowało, że użytkownicy mogą samodzielnie wprowadzać konkretne słowa i frazy oraz zastępować rekomendacje predykcyjnego wprowadzania tekstu. Firma nie skomentowała bezpośrednio wielkości i składu listy ani powodów dodania do niej poszczególnych sformułowań politycznych.

Wyrażenia polityczne i wrażliwe

Według Kauffmana większość pozycji oznaczonych na liście jest związana z wulgaryzmami, obelgami, narkotykami, seksem lub przemocą. Jednocześnie znajdują się wśród nich politycznie wrażliwe frazy, w tym „dictator Trump”, „sleepy Joe”, „right wing conspiracy”, „Tibetan independence” i „United Ireland”.

Badacz podał również przykłady dla innych języków. Według jego danych klawiatura hindi nie pozwala wprowadzać gestem przesuwania fraz „Modi braggart” i „Rahul is Pappu”, klawiatura francuska — wyrażenia „immigration is too high”, a hebrajska — „occupied territories”. Kauffman twierdzi, że podobne listy istnieją dla wszystkich głównych języków.

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Test na iPhonie

Kauffman powiedział, że zwrócił uwagę na problem we wrześniu: wprowadzanie gestem przesuwania działało gorzej w przypadku niektórych połączeń słów, w tym „bad boy” i „white man”, ale nie „bad girl” ani „black man”. Aby znaleźć przyczynę, wykorzystał OpenAI Codex i Claude Code oraz, jak powiedział, odnalazł listę w danych systemowych Apple.

Reuters przetestował na iPhonie część fraz wskazanych przez badacza. Agencja ustaliła, że trudno było je wprowadzić gestem przesuwania lub nie pojawiały się wśród propozycji autouzupełniania. W szczególności próba wpisania „United Ireland” często dawała wariant „United Iceland”, a „white man” — „white mean”.

Apple oświadczyło, że jego klawiatura jest skonfigurowana tak, aby nie proponować wyrażeń, które mogą być niestosowne lub obraźliwe. Jednocześnie firma nie wyjaśniła, dlaczego na liście znalazły się określone sformułowania polityczne.

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