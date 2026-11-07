Badacze ICFO zwiększyli wydajność organicznego ogniwa słonecznego o 0,85% — Engadget
Badacze z Instytutu Nauk Fotonicznych ICFO opracowali podejście do konstrukcji ogniw słonecznych, które pozwala zmniejszyć straty energii spowodowane ponowną emisją światła. Jak informuje Engadget, eksperymentalna konstrukcja organicznego ogniwa słonecznego zwiększyła jego wydajność o około 0,85%.
Straty wskutek emisji światła
Panele słoneczne zwykle zawierają materiał półprzewodnikowy, najczęściej krzem krystaliczny. Pod wpływem światła słonecznego uwalnia on elektrony i wytwarza prąd elektryczny. Część uzyskanej energii przekształca się przy tym w ciepło lub jest ponownie emitowana w postaci światła.
Naukowcy od dawna badają sposoby ograniczania strat cieplnych, w tym poprzez zmianę materiałów półprzewodnikowych. Zespół ICFO skoncentrował się na innym ograniczeniu — tak zwanych stratach Boltzmanna związanych ze światłem emitowanym przez samo ogniwo słoneczne.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Cienka srebrna elektroda
W artykule opublikowanym w czasopiśmie Energy & Environmental Science badacze opisali sposób zmniejszenia niedopasowania między wąskim kątem absorpcji światła słonecznego a szerszym kątem emisji. W eksperymencie wykorzystali organiczne ogniwo słoneczne, a nie krzemowe.
Zastąpili jego przednią elektrodę z tlenku indowo-cynowego cienką srebrną elektrodą i przekształcili konstrukcję w rezonator optyczny. Takie ogniwo przepuszczało światło słoneczne, lecz emitowało mniej światła pod szerokimi kątami.
Teoretyczna granica wydajności, znana jako granica Shockleya—Queissera, wynosi 33,16%. Według oceny ICFO zawężenie kąta emisji do parametrów bliższych kątowi absorpcji światła słonecznego może przybliżyć wydajność ogniw słonecznych do 43%. Obecnie konsumenckie panele słoneczne zwykle osiągają wydajność 20–23%.