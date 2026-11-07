Badacze z Instytutu Nauk Fotonicznych ICFO opracowali podejście do konstrukcji ogniw słonecznych, które pozwala zmniejszyć straty energii spowodowane ponowną emisją światła. Jak informuje Engadget, eksperymentalna konstrukcja organicznego ogniwa słonecznego zwiększyła jego wydajność o około 0,85%.

Straty wskutek emisji światła

Panele słoneczne zwykle zawierają materiał półprzewodnikowy, najczęściej krzem krystaliczny. Pod wpływem światła słonecznego uwalnia on elektrony i wytwarza prąd elektryczny. Część uzyskanej energii przekształca się przy tym w ciepło lub jest ponownie emitowana w postaci światła.

Naukowcy od dawna badają sposoby ograniczania strat cieplnych, w tym poprzez zmianę materiałów półprzewodnikowych. Zespół ICFO skoncentrował się na innym ograniczeniu — tak zwanych stratach Boltzmanna związanych ze światłem emitowanym przez samo ogniwo słoneczne.

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Cienka srebrna elektroda

W artykule opublikowanym w czasopiśmie Energy & Environmental Science badacze opisali sposób zmniejszenia niedopasowania między wąskim kątem absorpcji światła słonecznego a szerszym kątem emisji. W eksperymencie wykorzystali organiczne ogniwo słoneczne, a nie krzemowe.

Zastąpili jego przednią elektrodę z tlenku indowo-cynowego cienką srebrną elektrodą i przekształcili konstrukcję w rezonator optyczny. Takie ogniwo przepuszczało światło słoneczne, lecz emitowało mniej światła pod szerokimi kątami.

Teoretyczna granica wydajności, znana jako granica Shockleya—Queissera, wynosi 33,16%. Według oceny ICFO zawężenie kąta emisji do parametrów bliższych kątowi absorpcji światła słonecznego może przybliżyć wydajność ogniw słonecznych do 43%. Obecnie konsumenckie panele słoneczne zwykle osiągają wydajność 20–23%.

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