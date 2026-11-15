Naukowcy z Johns Hopkins University ustalili, że dwa obszary mózgu — kora śródwęchowa i ciało migdałowate — mogą zaczynać tracić tkankę wcześniej niż hipokamp, na który zwykle zwraca się uwagę podczas poszukiwania oznak choroby Alzheimera. Takie zmiany mogą być widoczne 5–10 lat przed pojawieniem się objawów klinicznych, informuje ScienceDaily.

Dwa obszary przed hipokampem

Naukowcy przeanalizowali setki obrazów rezonansu magnetycznego i pozytonowej tomografii emisyjnej z dwóch niezależnych projektów badawczych: Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative oraz Biomarkers of Cognitive Decline Among Normal Individuals. Próby obejmowały osoby bez objawów, uczestników z zaburzeniami poznawczymi, a także pacjentów, którzy później zmarli z powodu tej choroby.

W obu grupach kora śródwęchowa i ciało migdałowate, położone w pobliżu hipokampa, wykazywały względnie większą utratę tkanki we wczesnych stadiach choroby. Kora śródwęchowa uczestniczy w odtwarzaniu przechowywanych wspomnień, a ciało migdałowate jest związane z pamięcią emocjonalną i przetwarzaniem przeżyć emocjonalnych.

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Związek z białkiem tau

Autorzy wykryli również związek między zmniejszeniem objętości istoty szarej a zmianami związanymi z białkiem tau. W normalnych warunkach białko to wspiera wewnętrzną strukturę komórek nerwowych, jednak w chorobie Alzheimera może nieprawidłowo się gromadzić i tworzyć splątki, które zaburzają pracę mózgu.

Dane z obrazowania PET i patologii cyfrowej wykazały, że obszary atrofii istoty szarej pokrywały się ze strefami zmian związanych z tau. Badacze przypuszczają, że jednoczesny pomiar utraty tkanki w korze śródwęchowej i ciele migdałowatym może w przyszłości poprawić ocenę ryzyka pogorszenia funkcji poznawczych. Jednocześnie nie jest to jeszcze gotowy test kliniczny: do jego zastosowania potrzebne są dalsze badania procesów molekularnych związanych z gromadzeniem się tau.

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