Badacze z Mayo Clinic opracowali podejście, zgodnie z którym poziom białka p-tau217 we krwi może pomóc ocenić ryzyko rozwoju łagodnych zaburzeń poznawczych lub demencji u osób zdrowych poznawczo w ciągu najbliższych pięciu lub dziesięciu lat. Jak podaje News-Medical, model uwzględnia również wiek, płeć i ryzyko genetyczne związane z chorobą Alzheimera.

Dane z dwóch badań

Autorzy przeanalizowali dane 1644 zdrowych poznawczo uczestników Mayo Clinic Study of Aging oraz 534 uczestników Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative. Uczestnicy mieli od 60 do 90 lat. Mierzono u nich poziom p-tau217 we krwi, przeprowadzono badania genetyczne i wielokrotnie oceniano funkcje poznawcze.

Według badania wyższy poziom p-tau217 i starszy wiek wiązały się z większym prawdopodobieństwem pogorszenia funkcji poznawczych. Dane z Mayo Clinic Study of Aging wykorzystano do oceny ryzyka pięcio- i dziesięcioletniego, a informacje z Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative — do potwierdzenia związku między wysokim poziomem biomarkera a większym ryzykiem pogorszenia funkcji poznawczych.

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Przykłady oceny ryzyka

Jako przykład naukowcy wskazali 75-letnią kobietę bez wariantu genu APOE ε4, który wiąże się ze zwiększonym ryzykiem choroby Alzheimera. Przy stosunkowo niskim poziomie p-tau217 jej szacowane pięcioletnie ryzyko łagodnych zaburzeń poznawczych wynosiło 5%, a przy wyższym poziomie — 16%. Szacowane dziesięcioletnie ryzyko w tym przykładzie wzrosło z 12% do 35%.

Wiek również istotnie wpływał na obliczenia: przy tym samym wysokim poziomie p-tau217 szacowane pięcioletnie ryzyko łagodnych zaburzeń poznawczych wahało się od 6% w wieku 65 lat do 37% w wieku 85 lat. Badacze zaznaczyli, że takie oceny wymagają dalszej weryfikacji w bardziej zróżnicowanych populacjach i z wykorzystaniem innych testów p-tau217. Obecnie badania biomarkerów choroby Alzheimera nie są zalecane osobom bez objawów poznawczych.

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