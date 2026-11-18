Badacze z Uniwersytetu McGilla opracowali i przetestowali podejście do tworzenia spersonalizowanych terapii genetycznych dla dzieci z rzadkimi zaburzeniami neurorozwojowymi, informuje News-Medical. Łączy ono diagnostykę genetyczną, opracowanie potencjalnego leczenia i jego testowanie laboratoryjne w jednym procesie.

Od diagnozy do testowania terapii

Podejście rozpoczyna się od próbki krwi pacjenta. Naukowcy tworzą z niej komórki mózgowe z taką samą mutacją genetyczną jak u dziecka. Umożliwia to badanie konkretnego zaburzenia i testowanie możliwych metod leczenia w laboratorium.

Główna autorka pracy, Julia McIntosh, doktorantka na Wydziale Neurologii i Neurochirurgii McGilla, wyjaśniła, że diagnoza jest wykorzystywana do ukierunkowania rozwoju terapii genetycznej i stworzenia bardziej bezpośredniej ścieżki do leczenia. Według autorów wiele dzieci z rzadkimi zaburzeniami nie ma realistycznej opcji terapii, ponieważ określone zmiany genetyczne mogą występować tylko u kilku pacjentów.

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Testowanie terapii RNA

Aby zademonstrować tę metodę, zespół opracował i przetestował eksperymentalną terapię RNA dla dziecka z zespołem Kleefstry. Jest to rzadkie zaburzenie genetyczne, które może powodować opóźnienia rozwojowe, niepełnosprawność intelektualną oraz trudności z mową i komunikacją.

Eksperymentalną terapię testowano wyłącznie na komórkach w laboratorium, dlatego przed badaniami na ludziach konieczne są dalsze badania. Prace wykonano we współpracy z CHU Sainte-Justine, a badanie opublikowano w czasopiśmie The American Journal of Human Genetics. Badania były częściowo wspierane przez program McGilla DNA to RNA.

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