Badacze kierowani przez zespół z Massachusetts Institute of Technology stworzyli wcześniej nieobserwowane uporządkowane struktury krystaliczne z nanocząstek. W tym celu zastosowali elastyczne cząsteczki łączące, czyli ligandy, zamiast sztywnych ligandów, które przez około dwie dekady uznawano za podstawę takiego składania. O wynikach pracy opublikowanej w Nature Materials informuje ScienceAlert.

Elastyczne łączniki

W eksperymentach wykorzystano złote nanocząstki z ligandami na bazie PEG, powszechnie stosowanego elastycznego polimeru. Końce łańcuchów polimerowych miały ładunek dodatni lub ujemny, co pomagało cząstkom się łączyć. Równolegle naukowcy przeprowadzili komputerowe modelowanie procesu.

Gdy nanocząstki stykały się ze sobą, elastyczne ligandy gromadziły się w miejscach kontaktu. Ograniczało to liczbę możliwych wiązań między poszczególnymi cząstkami, ponieważ liczba łańcuchów polimerowych w obszarze kontaktu jest ograniczona. Jak stwierdzili badacze, takie podejście umożliwiło kontrolowanie liczby wiązań i kierunków ich tworzenia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kontrola struktury

Materiały z nanocząstek są już wykorzystywane w różnych dziedzinach, jednak ich skalowanie może być trudne: domyślnie cząstki upakowują się ciasno, a strukturę trzeba starannie dostosować do konkretnego zastosowania. W nowym podejściu parametry połączeń można w znacznym stopniu zmieniać, modyfikując rozmiar nanocząstek i długość łańcuchów ligandów.

Naukowcy ustalili, że mniejsze cząstki tworzyły mniej wiązań. Według materiałoznawcy Roba Macfarlane'a elastyczność polimeru określa, ile wiązań będzie miała każda cząstka, i pozwala tworzyć nowe typy sieci bez wcześniejszego projektowania punktów połączeń lub kształtu cząstek.

Właściwości funkcjonalne uzyskanych materiałów wymagają jeszcze zbadania. Autorzy planują przetestować inne materiały nanocząstek i kombinacje ligandów, a także sprawdzić materiały w warunkach praktycznych. Zdaniem badaczy podejście to może być przydatne w opracowywaniu wysokowydajnych materiałów w fotonice, katalizie chemicznej, medycynie i rolnictwie.

Czytaj nas na