Biolodzy z Uniwersytetu w Bath w Wielkiej Brytanii nie znaleźli dowodów na to, że geny ważne dla organizmu mają niższą częstość przypadkowych mutacji. Wyniki badania opublikowanego w czasopiśmie PLOS Biology wspierają powszechny w biologii ewolucyjnej model, zgodnie z którym spontaniczne mutacje powstają niezależnie od znaczenia określonego fragmentu DNA, podaje ScienceAlert.

Dane dotyczące bakterii i drożdży

Laurence Hurst i Sofia Radrizzani przeanalizowali zgromadzone dane o spontanicznych mutacjach w bakterii Escherichia coli i drożdżach piekarskich Saccharomyces cerevisiae. Mikroorganizmy te hodowano przez wiele pokoleń w warunkach minimalnej presji zewnętrznej, aby mutacje mogły się gromadzić.

Naukowcy określili położenie około 3 600 mutacji w genomie E. coli oraz 4 600 w genomie drożdży. Ocenili również znaczenie genów dla przetrwania mikroorganizmów, w tym to, czy komórka może istnieć bez danego genu i jak aktywnie go wykorzystuje.

Według autorów niższej częstości mutacji nie stwierdzono ani w genach produkujących dużą ilość białek, ani w genach ważnych dla żywotności komórki, ani w tych, które podlegały silnemu doborowi naturalnemu w toku ewolucji.

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Czynniki strukturalne

Jednocześnie autorzy stwierdzili, że na częstość mutacji mogą wpływać cechy strukturalne genomu. Na przykład u drożdży geny kopiowane później podczas replikacji DNA mutowały częściej.

Idea szczególnej ochrony ważnych genów jest dyskutowana w nauce co najmniej od 1972 roku. W 2022 roku inna grupa badaczy poinformowała o niższej częstości mutacji w ważnych regionach genomu rośliny Arabidopsis thaliana. Hurst i jego współpracownicy w 2023 roku ponownie przeanalizowali te dane i zgłosili błędy w sekwencjonowaniu DNA. Autorzy pracy z 2022 roku przyznali, że nie uwzględnili niektórych źródeł błędów, ale utrzymywali, że nie podważa to ich głównych wniosków.

Efekt doboru naturalnego

Hurst przypuszcza, że wrażenie rzadszych mutacji w ważnych genach może powstawać wskutek selekcji: organizmy ze szkodliwymi zmianami w takich genach częściej nie przeżywają. Dlatego część takich mutacji znika, zanim badacze mogą je zarejestrować.

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