W Stanach Zjednoczonych badacze oszacowali, że neuropatologiczne oznaki przewlekłej encefalopatii traumatycznej (CTE) występowały u 74,5% zmarłych byłych graczy National Football League (NFL). Wynik ten uzyskano po statystycznej korekcie możliwego błędu związanego z tym, że rodziny sportowców z objawami poznawczymi częściej przekazywały ich mózgi do badań. O badaniu w czasopiśmie JAMA Network Open informuje News-Medical.

Dane dotyczące ponad 2,3 tys. graczy

Autorzy pracy porównali dane z banku mózgów UNITE przy Uniwersytecie Bostońskim z zapisami amerykańskiego National Death Index. Do próby włączono 2362 mężczyzn, którzy rozegrali co najmniej jeden mecz sezonu zasadniczego lub play-off NFL i zmarli między styczniem 2008 roku a grudniem 2023 roku. Mózgi do badań przekazało 396 osób, a kolejnych 1966 nie było dawcami.

CTE to postępująca choroba neurodegeneracyjna, wiązana z powtarzającymi się uderzeniami w głowę, w tym w sportach kontaktowych. Ostateczne rozpoznanie można ustalić wyłącznie po śmierci podczas badania tkanki mózgowej. Dlatego ocena rozpowszechnienia tej patologii wśród wszystkich byłych sportowców jest trudna: dawcy i osoby niebędące dawcami mogą istotnie różnić się stanem zdrowia i innymi cechami.

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Korekta błędu doboru próby

Badacze wykorzystali informacje o związanych z demencją przyczynach śmierci i oszacowali prawdopodobieństwo oddania mózgu przez sportowców z wyraźnymi objawami poznawczymi. Według ich obliczeń tacy byli gracze około pięć razy częściej zostawali dawcami niż osoby bez wyraźnych objawów.

Wśród dawców odsetek osób z CTE wynosił 93,5%, jednak po skorygowaniu próby oszacowanie dla całej badanej grupy spadło do 74,5%. Autorzy oszacowali również, że 27,2% zmarłych byłych graczy miało demencję w ciągu życia. W ośmiu dodatkowych wariantach obliczeń odsetek CTE wahał się od 70,3% do 86,1%; przy najbardziej konserwatywnym podejściu wyniósł 63,7%.

Naukowcy zastrzegli, że objawy poznawcze u osób niebędących dawcami określano pośrednio — na podstawie danych ze świadectw zgonu i szacunkowych wskaźników łagodnych zaburzeń poznawczych. Badanie obejmowało wyłącznie zmarłych graczy NFL, dlatego jego wyników nie można automatycznie odnosić do żyjących sportowców ani osób grających w futbol na niższych poziomach.

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