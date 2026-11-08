Międzynarodowa grupa badaczy eksperymentalnie zademonstrowała fundamentalne ograniczenie dokładności, z jaką można jednocześnie określić położenie elektronu i czas jego ruchu. W pracach uczestniczyły grupy z Ratyzbońskiego Centrum Ultraszybkiej Nanokopii oraz Instytutu Maxa Plancka w Hamburgu, informuje ScienceDaily.

Elektrony między metalowym ostrzem a srebrem

Aby obserwować kwantowy ruch elektronów, badacze stworzyli system laserowy o wysokiej rozdzielczości czasowej. W eksperymencie precyzyjnie zsynchronizowane impulsy laserowe kierowały elektrony od bardzo ostrego metalowego ostrza ku srebrnej powierzchni oddalonej o kilka średnic atomowych. Ruch rejestrowano na podstawie prądu elektrycznego, a czas transferu określano za pomocą dwóch impulsów świetlnych o kontrolowanym odstępie.

Elektrony pokonywały barierę energetyczną dzięki tunelowaniu kwantowemu: w tym procesie zachowują się jak fale kwantowe, a nie jak zwykłe cząstki. Pomiary wykazały ruch w attosekundowych skalach czasowych. Attosekunda jest jedną miliardową jednej miliardowej sekundy.

Opóźnienie i przestrzenny koszt dokładności

Symulacje kwantowe przeprowadzone przez zespół kierowany przez Ángela Rubio odtworzyły wyniki eksperymentu. Wykazały również, że elektrony reagowały na pole świetlne z opóźnieniem około 500 attosekund.

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Naukowcy ustalili, że im dokładniej próbowali określić czas ruchu elektronu, tym więcej energii należało dostarczyć do systemu. W rezultacie pakiet falowy elektronu, opisujący jego rozciągłość przestrzenną w mechanice kwantowej, rozciąga się w przestrzeni. Aby sprawdzić tę zależność, badacze umieścili na powierzchni pojedynczy atom, który ograniczał pakiety falowe przed nadejściem impulsów laserowych.

Możliwe zastosowania

Autorzy pracy uważają, że kontrolowane pakiety falowe elektronów mogą w przyszłości pomóc inicjować reakcje chemiczne i obserwować zmiany wiązań chemicznych. Według badaczy skoncentrowanie jednego elektronu w bardzo małej przestrzeni i w bardzo krótkim czasie może wytworzyć lokalną szczytową gęstość prądu do 1 biliona amperów na centymetr kwadratowy.

Naukowcy postrzegają również wyniki jako podstawę dla przyszłych urządzeń elektronicznych i systemów kwantowego przetwarzania informacji, które będą działać bliżej fundamentalnej granicy prędkości ruchu elektronów. Autorzy określają możliwość stworzenia elektroniki setki tysięcy razy szybszej od obecnej technologii CMOS jako długoterminowy cel, a nie rezultat obecnego eksperymentu.

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