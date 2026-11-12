Naukowcy z Wistar Institute ustalili, że komórki raka jajnika, które przeżywają chemioterapię, mogą wydzielać fruktozę. W badaniach przedklinicznych cukier ten działał jako sygnał dla sąsiednich komórek nowotworowych, osłabiając ich połączenia i potencjalnie ułatwiając rozprzestrzenianie się nowotworu. Wyniki pracy opublikowanej w czasopiśmie Nature Aging przytacza ScienceDaily.

Sygnał od komórek po chemioterapii

Większość pacjentek z rakiem jajnika otrzymuje chemioterapię z użyciem leków platynowych, które uszkadzają DNA komórek nowotworowych i uniemożliwiają ich namnażanie. Jednocześnie część komórek może przetrwać leczenie, nawet jeśli już się nie dzieli. Według badaczy takie komórki pozostają biologicznie aktywne i wydzielają substancje wpływające na środowisko guza.

Naukowcy osobno zbadali komórki, które przetrwały leczenie, oraz wydzielane przez nie substancje. W modelu przedklinicznym same te substancje, bez obecności komórek, istotnie nasilały rozprzestrzenianie się raka. Dalsza analiza wskazała na fruktozę — naturalny cukier występujący w owocach, miodzie, cukrze stołowym i syropie kukurydzianym o wysokiej zawartości fruktozy.

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Wpływ na syntezę cholesterolu

Eksperymenty, w tym z wykorzystaniem screeningu CRISPR, wykazały, że fruktoza hamuje produkcję cholesterolu w sąsiednich komórkach nowotworowych. Cholesterol jest ważnym składnikiem błon komórkowych i pomaga utrzymywać połączenia między komórkami. Gdy jego synteza się zmniejsza, połączenia te słabną, a komórkom łatwiej oddzielać się od siebie.

W badaniach przedklinicznych wysokie spożycie fruktozy, porównywalne ze spożyciem słodzonych napojów, również sprzyjało pojawianiu się sygnałów związanych z rozprzestrzenianiem się raka, nawet bez chemioterapii. Jednocześnie autorzy podkreślają, że badanie nie dowodzi, iż spożywanie cukru powoduje przerzuty u ludzi, a wpływ ograniczenia fruktozy na wyniki leczenia pacjentek nie został jeszcze zbadany.

Pytania dotyczące statyn

Zespół sprawdził także działanie statyn — leków obniżających produkcję cholesterolu. W eksperymentach leki te same w sobie mogły osłabiać połączenia między komórkami raka jajnika. Naukowcy badają, czy może to wpływać na skuteczność chemioterapii w określonych sytuacjach. Obecnie nie ma wyników badań z udziałem pacjentów, dlatego autorzy osobno ostrzegli, że dane te nie są podstawą do zaprzestania przyjmowania przepisanych statyn.

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