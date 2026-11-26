Badacze z Institute for Basic Science i KAIST powiązali nadwrażliwość sensoryczną w mysim modelu zaburzenia związanego z autyzmem z nadmierną aktywnością neuronów przedniej kory obręczy. Jak podaje News-Medical, selektywne hamowanie poszczególnych neuronów tego obszaru normalizowało część nieprawidłowych reakcji sensorycznych zwierząt.

Model zespołu ADNP

Naukowcy badali białko ADNP, które uczestniczy w rozwoju mózgu i regulacji ekspresji genów. Mutacje genu ADNP powodują rzadki neurorozwojowy zespół ADNP, związany z autyzmem oraz zwiększoną wrażliwością na dotyk i ból.

W badaniu wykorzystano myszy, u których brakowało jednej z dwóch funkcjonalnych kopii genu Adnp. Zwierzęta te silniej niż myszy kontrolne reagowały na bodźce mechaniczne, ciepło i porażenia elektryczne. Jednocześnie usunięcie genu w rdzeniu kręgowym i tkankach obwodowych bez wpływu na przodomózgowie nie powodowało takich samych zaburzeń, co wskazuje na ważną rolę obwodów mózgowych w nadwrażliwości.

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Rola przedniej kory obręczy

Za pomocą mapowania aktywności neuronów i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego o ultrawysokim polu zespół wykrył zwiększoną aktywność w kilku obszarach mózgu, najbardziej zauważalną w przedniej korze obręczy. Obszar ten uczestniczy w przetwarzaniu emocjonalnego komponentu bólu. Neurony pobudzające w określonych warstwach tego obszaru łatwiej się aktywowały i wykazywały zmienione interakcje z sąsiednimi komórkami.

Szerokie hamowanie neuronów pobudzających przedniej kory obręczy zmniejszyło nadwrażliwość myszy na dotyk i ciepło, ale jednocześnie nasiliło zastyganie podczas porażeń elektrycznych. Natomiast selektywne hamowanie neuronów, które wcześniej aktywowały się pod wpływem porażeń, normalizowało reakcje na bodźce mechaniczne i ogrzewanie łapy oraz zmniejszało część reakcji obronnych.

Badacze odnotowali również zmiany w szlakach związanych z synapsami i kanałami jonowymi, które zapewniają komunikację i sygnalizację elektryczną między neuronami. Praca została opublikowana online 25 listopada 2026 roku w czasopiśmie Molecular Psychiatry.

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