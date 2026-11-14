W Izraelu badacze z Instytutu Weizmanna w Rechowot, wspólnie ze specjalistami z Uniwersytetu w Kioto w Japonii, zasugerowali, że ewolucyjne zmiany w regulacji genów ludzkiego szkieletu mogły sprawić, że stawy są mniej zdolne do pochłaniania obciążeń. Zdaniem naukowców może to wyjaśniać większą skłonność ludzi do choroby zwyrodnieniowej stawów, degeneracji krążków międzykręgowych i przepuklin krążków w porównaniu z innymi małpami człekokształtnymi, podaje Jerusalem Post.

Mniej cząsteczek w chrząstce

Wyniki pracy zespołu kierowanego przez docenta Davida Gokhmana opublikowano w czasopiśmie Nature. Artykuł nosi tytuł „The gene-regulatory evolution of the human skeleton”. Badacze analizowali glikozaminoglikany — cząsteczki, które wraz z zatrzymywaną wodą stanowią znaczną część chrząstki i tworzą sprężystą, żelopodobną strukturę działającą jak amortyzator.

Zespół wykrył obniżoną zawartość glikozaminoglikanów we wszystkich ośmiu badanych stawach, w tym biodrowych, łokciowych, barkowych, nadgarstkowych i stawach palców. Według Gokhmana różnice odnotowano również w najmłodszych próbkach, pochodzących od osób w wieku 20–30 lat, dlatego prawdopodobnie istnieją od urodzenia. Ludzka chrząstka jest cieńsza, lecz jednocześnie stabilna i wytrzymała.

Analiza mutacji i komórek hybrydowych

Naukowcy przeanalizowali około pół miliona jednonukleotydowych różnic między DNA człowieka i szympansa. Skupili się na około 3% mutacji, które wpływały na aktywność genów podczas rozwoju szkieletu. Japońska część zespołu zidentyfikowała 15 077 elementów regulacyjnych o aktywności specyficznej dla człowieka; kilkaset z nich było związanych ze szlakiem glikozaminoglikanów.

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W badaniu zastosowano masowo równoległy test reporterowy, a także hybrydowe ludzkie-szympansie i ludzkie-goryle komórki macierzyste. Takie podejście umożliwiło porównanie funkcjonowania genomów człowieka i innych małp człekokształtnych w takich samych warunkach komórkowych po przekształceniu komórek macierzystych w komórki szkieletowe.

Możliwy ewolucyjny kompromis

Badacze przypuszczają, że niższy poziom glikozaminoglikanów mógł przyczynić się do ukształtowania lżejszego i smuklejszego ludzkiego szkieletu oraz zwiększyć efektywność długotrwałego biegu. Jednocześnie cząsteczki te występują także w układzie nerwowym, gdzie stabilizują połączenia między neuronami. Niższy ich poziom, zgodnie z hipotezą autorów, mógł dłużej utrzymywać plastyczność ludzkiego mózgu.

Gokhman zaznaczył, że wyniki mogą potencjalnie być przydatne w leczeniu: ortopedzi już stosują zastrzyki z glikozaminoglikanów, choć do wykorzystania tego odkrycia w terapii genowej, jak powiedział, jest jeszcze daleka droga.

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