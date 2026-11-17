Naukowcy z Yale School of Medicine ustalili, że określone grupy komórek odpornościowych obecne podczas pierwszego zaostrzenia zapalnego zapalenia stawów u pacjentów otrzymujących immunoterapię nowotworów stawały się liczniejsze podczas kolejnego. Może to wskazywać, że układ odpornościowy wykorzystuje pamięć wcześniejszej reakcji zapalnej, informuje News-Medical.

Analiza płynu stawowego

Zespół badał pacjentów otrzymujących inhibitory punktów kontrolnych układu odpornościowego — rodzaj immunoterapii nowotworów, która osłabia ograniczenia nakładane na limfocyty T i pomaga im skuteczniej atakować guzy. Jednocześnie u niektórych osób taka odpowiedź immunologiczna może powodować stan zapalny zdrowych tkanek, w tym stawów.

Naukowcy porównali próbki płynu stawowego pobrane podczas pierwszego i powtarzającego się epizodu zapalenia stawów. Aby zbadać aktywność genów w pojedynczych komórkach i śledzić grupy limfocytów T zaangażowanych w stan zapalny, zastosowali sekwencjonowanie pojedynczych komórek, sekwencjonowanie receptorów limfocytów T oraz cytometrię przepływową.

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Komórki i nawracające zaostrzenia

Podczas drugiego zaostrzenia wzrosła liczba limfocytów T CD4+ o wysokiej ekspresji PD-1 i CXCL13, a także efektorowych limfocytów T CD8+. Wyniki badania wskazują, że komórki te mogą odgrywać rolę w zapaleniu stawów i nawracających epizodach zapalenia stawów.

Według adiunkta medycyny Sun Theka Kima około 20–25% pacjentów onkologicznych doświadcza reumatologicznych działań niepożądanych po immunoterapii. Nawracające zaostrzenia mogą być tak ciężkie, że immunoterapię przeciwnowotworową trzeba przerwać.

Następnie zespół planuje sprawdzić, czy zidentyfikowane limfocyty T można wykrywać nie tylko w stawach, ale także we krwi. Jeśli badania na większą skalę potwierdzą, że komórki te mogą sygnalizować zaostrzenie przed pojawieniem się objawów, badanie krwi może pomóc w identyfikacji pacjentów z większym ryzykiem nawrotu. Naukowcy chcą również ustalić, czy komórki związane z zapaleniem stawów różnią się od tych, które pomagają organizmowi walczyć z nowotworem.

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