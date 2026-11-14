Badacze Rutgers Health wykryli cząsteczkę wytwarzaną przez niektóre bakterie jelitowe, która w eksperymentach sprzyjała szybszej odbudowie uszkodzonej wyściółki jelit. Cząsteczkę nazwano (amid-)N-metylonikotynamidem, czyli N-MNA. O wynikach badania opublikowanego w czasopiśmie Science Advances informuje News-Medical.

Jak działa N-MNA

Według naukowców N-MNA jest prekursorem dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego, koenzymu NAD. Poziom NAD spada wraz z wiekiem, a sam koenzym nie może bezpośrednio przenikać do komórek. Eksperymenty wykazały, że N-MNA może przekształcać się w NAD i stymulować regenerację komórek macierzystych, przyspieszając odbudowę uszkodzonej wyściółki jelit.

Pierwszy autor pracy, Jiangmen Han, śledził N-MNA w ludzkich komórkach okrężnicy: w ciągu 24 godzin cząsteczka zapewniła około 22% ich NAD. Jej przekształcanie w NAD odnotowano również w ludzkich neuronach, komórkach wątroby i nerek, a także w organizmach i głowach muszek owocowych, którym podano tę substancję w zastrzyku.

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Wyniki eksperymentów i ograniczenia

U myszy z zapaleniem i uszkodzeniem okrężnicy nieleczone zwierzęta straciły 20% masy ciała i padły. Myszy, którym podawano N-MNA, straciły 5% masy ciała i wyzdrowiały. U muszek owocowych z uszkodzeniami jelit siedmiodniowe przeżycie wzrosło z 43% do 78%.

Naukowcy przeanalizowali również próbki kału od 54 pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit oraz 20 zdrowych ochotników. U pacjentów z niższym poziomem N-MNA stwierdzono wyższe wskaźniki stanu zapalnego w jelitach. Jednocześnie leczenia N-MNA nie testowano u pacjentów, ani nie sprawdzono, czy spożywanie szczepów probiotycznych zdolnych do wytwarzania tej cząsteczki podnosi poziom NAD u ludzi.

Zespół Rutgers otrzymał pięcioletni grant Narodowych Instytutów Zdrowia w wysokości 3,6 mln dolarów na poszukiwanie ludzkich enzymów przetwarzających N-MNA. Uniwersytet złożył również wstępny wniosek patentowy dotyczący możliwego zastosowania tej cząsteczki.

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