Badacze z Uniwersytetu Stanforda odkryli, że dzieci z dyskalkulią rozwojową wolniej zmieniają strategie rozwiązywania zadań matematycznych i gorzej dostosowują się do zmian ich trudności. W badaniu uczestniczyło 68 dzieci w wieku od 8 do 10 lat, informuje ScienceDaily.

Wybór sposobu rozwiązania

Naukowcy oceniali, jak uczestnicy podchodzili do zadań matematycznych, jak skutecznie stosowali różne metody obliczeń oraz jak wskaźniki te wiązały się z aktywnością mózgu. Aby rozwiązać zadanie, dziecko musi nie tylko znać liczby lub pamiętać fakty arytmetyczne, lecz także wybrać odpowiednią metodę.

Na przykład można obliczyć poszczególne liczby albo skorzystać ze znanej zależności matematycznej. Dzieci z dyskalkulią rozwojową były ogólnie mniej skuteczne w stosowaniu różnych strategii, dłużej przechodziły od jednego podejścia do drugiego i słabiej reagowały na zmianę trudności zadań. Nie wykazały też takiej samej poprawy w czasie w wyborze bardziej odpowiednich strategii jak pozostali uczestnicy.

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Różnice w aktywności mózgu

Badacze wykryli odmienne wzorce aktywności w określonym systemie mózgowym u dzieci z dyskalkulią rozwojową oraz u uczestników, którzy lepiej wybierali i stosowali strategie matematyczne. Według wyników badania te wzorce neuronalne mogły przewidywać, jak skutecznie dzieci liczyły i przełączały się między sposobami rozwiązywania zadań.

Autorzy zwrócili uwagę na możliwą rolę funkcji wykonawczych, w tym uwagi, pamięci i elastyczności poznawczej. Pomagają one skupić się na zadaniu, utrzymywać potrzebne szczegóły w pamięci oraz zmieniać plan, gdy poprzednia metoda nie działa. Jednocześnie wykryte związki nie dowodzą, że różnice w aktywności mózgu bezpośrednio powodują dyskalkulię. Wyniki opublikowano w czasopiśmie JNeurosci.

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