Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz ustalili, że psylocybina u myszy szybko zmienia strukturę połączeń między komórkami nerwowymi. Substancja stymulowała powstawanie nowych kolców dendrytycznych — wypustek neuronów uczestniczących w tworzeniu synaps — a także przyspieszała ich dojrzewanie. O wynikach pracy opublikowanej w Nature Neuroscience informuje ScienceDaily.

Nowe i stare połączenia

Naukowcy obserwowali pojedyncze połączenia neuronalne u żywych myszy przez kilka tygodni za pomocą mikroskopii dwufotonowej. Już 24 godziny po podaniu psylocybiny odnotowali istotny wzrost liczby nowych kolców dendrytycznych. Znaczna część tych struktur szybko przekształcała się w bardziej dojrzałe i stabilniejsze formy, zdolne do podtrzymywania trwalszej komunikacji między komórkami.

Jednocześnie działanie substancji nie ograniczało się do prostego zwiększenia liczby synaps. U zdrowych myszy w ciągu kolejnych trzech tygodni liczba połączeń stopniowo wracała bliżej poziomu początkowego, między innymi wskutek eliminacji części kontaktów istniejących przed podaniem substancji. Zdaniem autorów wskazuje to na reorganizację sieci neuronalnych.

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Inna reakcja po przewlekłym stresie

U myszy poddawanych modelowi nieprzewidywalnego łagodnego przewlekłego stresu efekt był inny. Psylocybina wywoływała u nich silniejsze tworzenie nowych kolców dendrytycznych, a jednocześnie zapobiegała nasilonej utracie połączeń związanej ze stresem. Autorzy zaznaczają, że reakcja na substancję zależy od wcześniejszego stanu mózgu.

Odrębny mechanizm zmian strukturalnych

Zespół zbadał również rolę receptorów serotoninowych 5-HT2A w neuronach piramidowych piątej warstwy kory mózgowej. U genetycznie zmodyfikowanych myszy przywrócenie tych receptorów wyłącznie w takich neuronach wystarczyło, aby psylocybina stymulowała powstawanie i stabilizację nowych synaps. Zwierzęta nie wykazywały jednak charakterystycznego dla badań nad psychodelikami u gryzoni drgania głową.

W odwrotnym eksperymencie usunięcie receptorów z tych neuronów zatrzymywało strukturalne działanie psylocybiny na synapsy, choć drganie głową utrzymywało się. Badacze podkreślają, że ten wskaźnik behawioralny nie dowodzi występowania halucynacji u myszy, lecz wyniki wskazują na różne mechanizmy komórkowe obu efektów. Eksperymenty przeprowadzono na myszach, dlatego potrzebne są dalsze badania, aby ustalić, czy takie same mechanizmy działają u ludzi.

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