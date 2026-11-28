Badacze z Uniwersytetu w Kobe opracowali powłokę bez pigmentów, która może tworzyć nasycone kolory i błyszczącą powierzchnię podobną do lakieru samochodowego. Technologia opiera się na barwie strukturalnej — efekcie optycznym, w którym kolor powstaje dzięki mikroskopijnej budowie materiału, a nie barwnikom, informuje ScienceDaily.

Zwykłe farby wymagają stosunkowo grubych warstw pigmentów, które zwiększają masę i mogą z czasem tracić intensywność. Barwa strukturalna, podobna do tej obserwowanej w piórach pawia, pozwala uniknąć blaknięcia związanego z działaniem światła na pigmenty organiczne. Jednocześnie tradycyjne sposoby jej uzyskiwania wymagają bardzo precyzyjnego rozmieszczenia mikrostruktur, często zmieniają odcień zależnie od kąta patrzenia i są słabo kompatybilne z warstwami ochronnymi.

Krzemowe nanosfery dla trwałego koloru

Zespół kierowany przez materiałoznawcę Hiroshiego Sugimoto wykorzystał maleńkie krzemowe sfery, zdolne do tworzenia tego samego koloru pod różnymi kątami patrzenia. Wcześniej technologię dostosowano do druku atramentowego, jednak powierzchnia takich powłok nie miała połysku z powodu rozpraszania odbitego światła w różnych kierunkach.

Aby rozwiązać ten problem, naukowcy umieścili nanosfery w otoczkach z dwutlenku krzemu. Chroni to cząstki i pomaga kontrolować odległość między nimi, sprzyjając ich uporządkowanemu rozmieszczeniu. Bardziej jednolita struktura zmniejsza rozpraszanie światła i zapewnia błyszczący wygląd.

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W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Small Structures autorzy zademonstrowali możliwość tworzenia i regulowania połysku powłok strukturalnych na dużych trójwymiarowych powierzchniach. Według ich danych nałożenie warstwy ochronnej miało niewielki wpływ na uzyskany kolor.

Możliwe zmniejszenie masy powłok

Do uzyskania jasnego, nieprzezroczystego koloru wystarcza jedna warstwa krzemowych nanosfer. Badacze zauważają, że zwykłe powłoki na szerokokadłubowym samolocie pasażerskim dodają kilkaset kilogramów masy, podczas gdy kolorowa warstwa oparta na nowej technologii mogłaby teoretycznie ważyć zaledwie kilkaset gramów.

Krzem jest materiałem nietoksycznym i może pochodzić z przemysłu półprzewodnikowego, a dwutlenek krzemu należy do najpowszechniejszych substancji w skorupie ziemskiej. Sugimoto pomaga założyć firmę, aby zwiększyć skalę produkcji i wprowadzić technologię na rynki przemysłowe. Proces jest zgodny z natryskiwaniem, powlekaniem szczelinowym i przetwarzaniem rolka-do-rolki. W przyszłości badacze rozważają powłoki z dodatkowymi funkcjami optycznymi, w tym do czujników, fotokatalizy i zarządzania energią.

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