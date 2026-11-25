Badacze z Uniwersytetu Południowej Kalifornii opracowali system sztucznej inteligencji umożliwiający szybszą ocenę obturacyjnego bezdechu sennego. Model analizuje 10-minutowe fragmenty zapisów sygnałów fizjologicznych, aby określić obecność zaburzenia i ocenić jego nasilenie, informuje News-Medical.

Analiza interakcji sygnałów

Podejście nazwano Long-Range Interdependencies Aware analysis, czyli LRIA. Bada ono, jak z czasem współdziałają sygnały oddechowe i sercowo-naczyniowe. W tym celu system uwzględnia związki między przepływem powietrza, poziomem tlenu we krwi, częstością akcji serca i wysiłkiem oddechowym.

Algorytm przekształca takie dane w kompaktowe macierze zależności, po czym model głębokiego uczenia klasyfikuje stan jako normę, łagodny, umiarkowany lub ciężki bezdech. Badacze ustalili, że te reprezentacje sygnałów stabilizują się po około 10 minutach zapisu.

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Testy na ponad 35 tysiącach uczestników

Model opisany w czasopiśmie Nature Communications przetestowano na pięciu kohortach obejmujących łącznie ponad 35 tysięcy uczestników. Uwzględniono dane z badań Sleep Heart Health Study, Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis, Osteoporotic Fractures in Men Sleep Study, zbiór danych Massachusetts General Hospital oraz kohortę kliniczną z zachodniej Rumunii.

W binarnym wykrywaniu bezdechu LRIA uzyskała wartości AUROC od 0,918 do 0,947 w czterech zbiorach danych. Według badaczy jej wyniki były o 8–18% lepsze niż wyniki modeli, z którymi ją porównywano.

Potrzebne są dalsze badania

Standardową metodą diagnozowania obturacyjnego bezdechu sennego pozostaje nocna polisomnografia, która rejestruje oddychanie, wysycenie krwi tlenem, aktywność serca i inne wskaźniki. Autorzy zaznaczają, że ich technologia nie ma zastępować decyzji lekarza ani obowiązującego standardu diagnostycznego. Wnioski opierają się na retrospektywnej analizie już zebranych zapisów, dlatego potrzebne są badania prospektywne, aby sprawdzić zastosowanie systemu w rzeczywistej praktyce klinicznej.

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