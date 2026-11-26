Międzynarodowa grupa badaczy kierowana przez naukowców z Uniwersytetu Tokijskiego w Japonii odkryła aktywne warianty białek z podgrupy Cas12m, zdolne do przecinania DNA. Zespół ustalił również różnice strukturalne między aktywnymi i nieaktywnymi wariantami tych białek, informuje News-Medical. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Nature Chemical Biology.

Poszukiwanie aktywnych Cas12m

Cas12m jest podgrupą rodziny białek Cas. Wcześniej naukowcy nie znaleźli przedstawicieli tej podgrupy zdolnych do przecinania DNA, chociaż większość innych białek z tej rodziny ma tę właściwość. Jednocześnie Cas12m przyciągały uwagę stosunkowo małym rozmiarem, który potencjalnie może ułatwić ich pakowanie i dostarczanie do komórek.

Aby sprawdzić, czy istnieją aktywne warianty Cas12m, badacze stworzyli system przesiewowy z wykorzystaniem bakterii laboratoryjnych. Umożliwił on przetestowanie wielu kandydatów i określenie białek zdolnych do rozszczepiania DNA.

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Różnice strukturalne

Następnie zespół zastosował mikroskopię krioelektronową, aby uzyskać trójwymiarowe struktury białek na poziomie atomowym. Według pierwszego autora pracy, Hayato Morinagi, aktywne i nieaktywne warianty okazały się bardzo podobne, dlatego ustalenie przyczyn różnicy w ich aktywności było trudne.

Naukowcy zmienili pojedyncze aminokwasy i sprawdzili, jak zmiany te wpływają na przecinanie DNA. W ten sposób określili różnice aminokwasowe między aktywnym białkiem UnCas12m4a a nieaktywnym TfCas12m3. Autorzy uważają, że wyniki mogą dostarczyć zasad do opracowania kompaktowych narzędzi do edycji genomu, mających potencjalne zastosowanie w badaniach biomedycznych, medycynie i biotechnologii.

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