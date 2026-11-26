Naukowcy z Barcelony w Hiszpanii wyjaśnili, w jaki sposób transporter błonowy y⁺LAT1/CD98hc zapewnia wymianę aminokwasów między komórką a jej środowiskiem. O wynikach pracy informuje News-Medical.

Aminokwasy są potrzebne komórkom do syntezy białek i wielu innych procesów. Ich pobieranie i wydalanie zapewniają wyspecjalizowane białka transportujące w błonie komórkowej. Zespół kierowany przez Manuela Palacína, Davida Aparicio i Raúla Esteveza zbadał, dlaczego ten transporter może działać na dwa różne sposoby.

Rola sodu i argininy

Według Manuela Palacína naukowcy od dawna wiedzieli o dwóch trybach działania transportera, ale nie rozumieli ich mechanizmu. Badanie wykazało, że sód sprzyja transportowi glutaminy i leucyny, podczas gdy arginina może być transportowana bez udziału sodu.

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Jak zaznaczył naukowiec, jon sodu i dodatni ładunek argininy mogą zajmować to samo miejsce w białku i pełnić tę samą funkcję. Naukowcy uzyskali trójwymiarową strukturę ludzkiego transportera związanego z glutaminą za pomocą mikroskopii krioelektronowej. Modelowanie komputerowe pomogło określić miejsce koordynacji sodu i zaproponować mechanizm transportu aminokwasów.

Związek z chorobą dziedziczną

Następnie naukowcy wprowadzili zmiany do transportera i sprawdzili, jak wpływają one na przemieszczanie się różnych aminokwasów przez błonę komórkową. Eksperymenty potwierdziły proponowany mechanizm: określone składniki białka są niezbędne do transportu zależnego od sodu, ale nie są potrzebne do transportu argininy.

Transporter y⁺LAT1/CD98hc jest związany z lizynuryczną nietolerancją białka — chorobą dziedziczną spowodowaną mutacjami genu SLC7A7, który koduje y⁺LAT1. Takie zmiany zaburzają transport poszczególnych aminokwasów i mogą powodować ciężkie powikłania metaboliczne, immunologiczne i kostne. Zdaniem Palacína zrozumienie działania transportera pomoże badać, czy mutacje w różny sposób wpływają na transport aminokwasów i objawy choroby.

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