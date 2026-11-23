Badacze z firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem Confiant oświadczyli, że złośliwa kampania reklamowa MoldyRoost może skompromitować podatne iPhone’y po jednym dotknięciu reklamy internetowej. Jej celem są między innymi frazy odzyskiwania portfeli kryptowalutowych — sekwencje 12 lub 24 słów, za pomocą których można odzyskać dostęp do aktywów. Informuje o tym CoinDesk.

Jak działa kampania

Według badaczy cyberprzestępcy kupują reklamy za pośrednictwem systemów reklamy programatycznej. Po kliknięciu reklamy użytkownik trafia na fałszywą stronę stylizowaną na znaną markę, medium, grę lub kontrolę bezpieczeństwa. Ukryty element strony określa wersję iOS, wybiera odpowiedni zestaw narzędzi do włamania i uruchamia go podczas ładowania strony.

W przypadku użytkowników urządzeń innych niż Apple takie linki mogą otwierać nieszkodliwe strony-wabiki, wynika z ustaleń Confiant. Badacze powiązali z kampanią ponad 480 domen reklamowych, należących do sześciu grup i skierowanych do odbiorców w ponad 47 krajach. Najczęściej celem były Hongkong, Japonia i Singapur.

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Dane portfeli kryptowalutowych zagrożone

MoldyRoost wykorzystuje zestawy narzędzi Coruna i DarkSword, które używają łańcuchów podatności do przejęcia kontroli nad urządzeniem. Jak twierdzą badacze, Coruna jest ukierunkowana na aplikacje portfeli kryptowalutowych MetaMask, Phantom i Trust Wallet, a także wyszukuje frazy odzyskiwania w Notatkach Apple oraz kody QR wśród zapisanych obrazów.

DarkSword, zgodnie z opisem Confiant, może również zbierać zapisane hasła, wiadomości, metadane zdjęć i historię lokalizacji. Część reklam była powiązana z tematyką kryptowalut, w tym z wynajmem energii TRX, kopaniem kryptowalut i rzekomymi usługami bezpieczeństwa kryptowalutowego.

Znane zestawy narzędzi są ukierunkowane na wersje iOS do iOS 18. Apple naprawiło sześć podatności wykorzystywanych przez DarkSword w wersji iOS 26.3, wskazali badacze. Jednocześnie znaleźli fragmenty kodu, które mogą wskazywać na zainteresowanie cyberprzestępców systemem iOS 26, lecz nie potwierdzili istnienia działającego exploita dla tej wersji.

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