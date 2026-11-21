Badacze z Uniwersytetu York odkryli, że sztuczne sieci neuronowe stosowane do badania układu wzrokowego mogą odtwarzać poszczególne reakcje mózgu, jednak ich wewnętrzne procesy znacznie różnią się od biologicznych. Jak podaje ScienceDaily, powołując się na badanie opublikowane w czasopiśmie Nature Machine Intelligence.

Testowanie w odwrotnym kierunku

Wcześniej naukowcy oceniali przede wszystkim, jak dokładnie modele AI potrafią przewidywać aktywność neuronów związaną z rozpoznawaniem obiektów. Zespół kierowany przez docenta Kohitija Kara zaproponował sprawdzenie odwrotnej zgodności: czy zarejestrowane reakcje neuronów mogą z taką samą dokładnością przewidywać wewnętrzne cechy modeli.

W tym celu badacze opracowali metodę odwrotnego testowania przewidywalności. Jeśli sztuczny system rzeczywiście działałby podobnie do mózgu, związek między jego wewnętrznymi reprezentacjami a aktywnością neuronów powinien być wzajemny, wyjaśnili autorzy pracy.

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Rozbieżność w wewnętrznych mechanizmach

W testach wykorzystano 1320 naturalnych fotografii i realistycznych syntetycznych obrazów z dziesięcioma znanymi obiektami, w tym niedźwiedziem, słoniem, twarzą, jabłkiem, samochodem, psem, krzesłem, samolotem, ptakiem i zebrą. Dodatkowo przeanalizowano 300 obrazów tych samych obiektów w różnych stylach — od konturów i rysunków po uproszczone i artystyczne interpretacje.

Modele ogólnie dobrze przewidywały reakcje zarejestrowanych neuronów. Jednocześnie te reakcje neuronów znacznie gorzej przewidywały wiele wewnętrznych cech samych modeli. Takiej asymetrii nie wykryto podczas porównywania aktywności neuronalnej między różnymi mózgami.

Według wniosków autorów współczesna AI częściowo rozwiązuje zadania wzrokowe za pomocą wewnętrznych strategii, których mózg naczelnych może nie wykorzystywać. Jednocześnie komponenty modeli, które lepiej odpowiadają aktywności mózgu, dokładniej przewidują także rzeczywiste zachowanie ludzi. Zespół opublikował zestaw narzędzi, który ma pomóc deweloperom sprawdzać, które części sztucznych sieci neuronowych rzeczywiście odpowiadają aktywności neuronalnej.

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