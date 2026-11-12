Naukowcy z Texas A&M University w USA ustalili, że peptyd natriuretyczny typu B (BNP) może nie tylko sygnalizować obciążenie serca, lecz także aktywować płytki krwi i przyspieszać tworzenie zakrzepów. Poinformował o tym News-Medical, powołując się na badanie naukowców z Irma Lerma Rangel College of Pharmacy przy Texas A&M Health.

Jak BNP wpływa na płytki krwi

Lekarze mierzą poziom BNP i powiązanych z nim fragmentów białkowych, aby ocenić stres mięśnia sercowego, w tym w niewydolności serca i innych chorobach układu sercowo-naczyniowego. Zespół kierowany przez profesora nauk farmaceutycznych Zhenyu Li ustalił, że przy wysokim poziomie BNP może bezpośrednio sprzyjać zlepianiu się płytek krwi.

Według badaczy BNP wiąże się z receptorem peptydu natriuretycznego typu A, czyli NPRA, na powierzchni płytek krwi. Następnie w komórkach wzrasta poziom cyklicznego guanozynomonofosforanu, czyli cGMP, co nasila agregację płytek krwi i wzrost zakrzepów. Autorzy zaznaczyli, że wcześniej nie było wiadomo, czy płytki krwi ekspresjonują ten receptor.

Wyniki badania

W modelach uszkodzenia naczyń i zatorowości płucnej podwyższony poziom BNP wyraźnie przyspieszał tworzenie zakrzepów. Natomiast przy braku lub zablokowaniu receptora NPRA peptyd nie mógł podnosić poziomu cGMP ani aktywować płytek krwi, co zapobiegało patologicznemu tworzeniu zakrzepów.

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Naukowcy zbadali również próbki krwi osób z zaburzeniami rytmu serca. U tych pacjentów poziom BNP we krwi bezpośrednio korelował z aktywnością płytek krwi. Według Li wyłączenie genu NPRA w eksperymencie chroniło przed takimi powikłaniami, co wskazuje na kluczową rolę tego receptora w związanym z BNP mechanizmie krzepnięcia krwi.

Potencjalny kierunek leczenia

Autorzy uważają, że odkrycie może wyjaśniać podwyższone ryzyko zawałów serca i zatorowości płucnej u pacjentów z wysokim poziomem BNP. Współpracują przy poszukiwaniu niskocząsteczkowych związków zdolnych blokować interakcję BNP i NPRA. Takie podejście może potencjalnie umożliwić zapobieganie tworzeniu zakrzepów bez hamowania ogólnej zdolności organizmu do zatrzymywania krwawień.

W kolejnym etapie zespół planuje stworzyć modele z selektywnym usunięciem NPRA w płytkach krwi i innych typach komórek, aby dokładniej określić rolę receptora w tworzeniu zakrzepów indukowanym przez BNP.

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