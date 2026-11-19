Niezależni dziennikarze, badacze i wolontariusze ustalili nazwiska ponad 285 tysięcy rosyjskich wojskowych, którzy zginęli w wojnie przeciwko Ukrainie. Wspólna baza BBC Russian i Mediazony na początku listopada zawierała ponad 285 tysięcy wpisów, informuje The Moscow Times.

Federacja Rosyjska, państwo-agresor, nie publikuje oficjalnych danych o liczbie poległych wojskowych. Według rosyjskich mediów regionalni urzędnicy również przestali publikować takie statystyki na polecenie Ministerstwa Obrony Rosji, choć lokalne władze nadal zamieszczają w mediach społecznościowych informacje o zabitych mieszkańcach swoich regionów.

Jak weryfikowane są dane

Do dodania nowego nazwiska do bazy BBC Russian i Mediazony wykorzystuje się wpisy krewnych w mediach społecznościowych, oświadczenia władz regionalnych i nekrologi. Po pojawieniu się nazwiska zespół próbuje potwierdzić, że dana osoba istniała, zmarła i brała udział w wojnie.

Badacze znajdują również informacje na zdjęciach ławek pamięci w szkołach, ustawionych na cześć poległych absolwentów. Jednocześnie gromadzenie informacji utrudniają różnorodność językowa regionów Rosji, niechęć rodzin do ujawniania losu bliskich oraz wielomiesięczna kolejka spraw oczekujących na weryfikację.

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Na Syberii i Dalekim Wschodzie, szczególnie w małych społecznościach znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, ludzie mogą nie zgłaszać strat z obawy przed reakcją władz lub współmieszkańców wsi. W Baszkortostanie i Tatarstanie, które należą do regionów o najwyższej bezwzględnej liczbie poległych, badacze uznają dane za bliższe rzeczywistemu poziomowi strat.

Wyciek danych Rosstatu

W tym miesiącu grupy hakerskie Cyber Partisans of Belarus i Silent Crow opublikowały zbiór danych Rosstatu. Ich wstępna analiza wskazywała, że od początku pełnoskalowej inwazji w 2022 roku zginęło ponad 450 tysięcy Rosjan, jednak badacze nadal sprawdzają dokładność tych wyliczeń.

Dziennikarka BBC Russian Olga Iwszina zwróciła uwagę na błędy w bazie, w której niemowlęta i osoby starsze oznaczono jako wojskowych. Ponadto grupy hakerskie stosowały różne metody liczenia, a użycie kodów Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób mogło doprowadzić zarówno do pominięcia części przypadków, jak i do uwzględnienia nieistotnych wpisów.

Niezależna baza nie obejmuje wojskowych uznanych za zaginionych, których śmierć bywa potwierdzana dopiero po ponad roku. Według Iwsziny odzyskanie ciała zajmuje średnio 150 dni, a zarejestrowanie zgonu — 236 dni. Mediazona apeluje również do wolontariuszy, by nie przesyłali nagrań z cmentarzy: w Jarosławiu mężczyzna został skazany na 14 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze pod zarzutem zdrady stanu po tym, jak miał przekazać ukraińskim służbom specjalnym nagranie wojskowych pochówków.

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