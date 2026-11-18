Badacze z Uniwersytetu Wollongong w Australii zaproponowali nowe wyjaśnienie Wielkiej Niezgodności — wielkoskalowej luki w geologicznym zapisie Ziemi. Jak informuje ScienceDaily, modelowanie wskazuje, że ruchy gorących skał w płaszczu mogły przez setki milionów lat podnosić i obniżać dawne kontynenty, tworząc warunki do erozji dużych mas skał.

Badanie opublikowano w czasopiśmie Nature. Jego głównym autorem jest doktorant Santosh Dhungana, a współautorem i jego opiekunem naukowym — profesor nadzwyczajny Nicholas Flament. Naukowcy modelowali ruch płaszcza podczas długich okresów geologicznych i porównali wyniki z rozmieszczeniem Wielkiej Niezgodności.

Luka w geologicznym zapisie

Zwykle skały osadowe gromadzą się warstwami: starsze znajdują się niżej, a młodsze — wyżej. Jednak w wielu regionach świata skały z okresu kambryjskiego, liczące około 540 milionów lat, leżą bezpośrednio na znacznie starszych skałach krystalicznych, w tym granitach mających ponad miliard lat. Brakuje warstw pośrednich, co tworzy Wielką Niezgodność.

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Takie przerwy odnotowano między innymi w Wielkim Kanionie w USA, a także w Europie, Australii, Afryce i Azji. W różnych miejscach zakres brakującego czasu geologicznego jest różny: może wynosić około 200 milionów lat lub przekraczać miliard lat.

Wypiętrzenie, erozja i osiadanie

Według wyników modelowania konwekcja płaszcza spowodowała wypiętrzenie dawnych jąder Laurencji, Bałtyki i Chin Północnych w erze neoproterozoicznej — mniej więcej od miliarda do 540 milionów lat temu. Wypiętrzone obszary lądowe przez długi czas podlegały erozji pod wpływem wody, wiatru i innych procesów naturalnych, które mogły stopniowo niszczyć dawne warstwy skał.

W eonie fanerozoicznym, obejmującym około ostatnich 540 milionów lat, regiony te, zgodnie z modelem, zaczęły się obniżać. Morza wkraczały na zerodowane powierzchnie, a nowe osady gromadziły się nad starymi skałami i zachowywały granicę między nimi. Autorzy podkreślają, że konwekcja płaszcza nie musiała być jedyną przyczyną Wielkiej Niezgodności, jednak ich praca proponuje możliwe do sprawdzenia wyjaśnienie jej szerokiego występowania.

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