Naukowcy z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w stanie Maryland w USA zamodelowali scenariusze, w których obiekt Abell 2744-QSO1, należący do klasy tak zwanych małych czerwonych kropek, może być związany z pierwotną czarną dziurą. Spośród trzech rozważanych wariantów za najbardziej prawdopodobny uznali scenariusz, w którym niewielka pierwotna czarna dziura pochłaniała otaczający gaz i energię, rosnąc do rozmiarów QSO1.

Informuje o tym Space.com. Małe czerwone kropki to obiekty kosmiczne, które teleskop Jamesa Webba obserwuje we wczesnym Wszechświecie. Według dostępnych obserwacji całkowicie znikają, zanim wiek Wszechświata osiągnie dwa miliardy lat.

Osobliwość Abell 2744-QSO1

Abell 2744-QSO1 znajduje się w odległości około 13,1 miliarda lat świetlnych od Ziemi. Teleskop obserwuje go takim, jakim był 700 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Obiekt niemal w całości składa się z wodoru i helu — pierwszych pierwiastków chemicznych we Wszechświecie. Zdaniem autorów pracy może to oznaczać, że zachował więcej pierwotnych właściwości niż inne małe czerwone kropki.

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Pierwotne czarne dziury, jeśli istnieją, mogły powstać wskutek fluktuacji gęstości materii w najwcześniejszych chwilach po Wielkim Wybuchu, a nie w wyniku śmierci masywnych gwiazd. Wówczas powstałyby przed gwiazdami, pyłem kosmicznym i pierwiastkami chemicznymi cięższymi od wodoru i helu.

Dalsze sprawdzenia

Członek zespołu badawczego Valerio De Luca zaznaczył, że małe czerwone kropki mogą otaczać także zwykłe astrofizyczne czarne dziury, które powstają po zapadnięciu się masywnych gwiazd. Dlatego naukowcy muszą odróżnić możliwe pierwotne czarne dziury od astrofizycznych. Obserwacje kosmologiczne ograniczają również możliwą liczbę takich obiektów we Wszechświecie i w poszczególnych gromadach.

Naukowcy planują przeanalizować jeszcze około 100 małych czerwonych kropek zarejestrowanych przez teleskop Jamesa Webba. Wyniki pracy opublikowano w czerwcu w czasopiśmie Physical Review Letters.

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