Naukowcy wykryli genetyczne oznaki związane z podwyższonym ryzykiem wyginięcia u pięciu gatunków zwierząt głębinowych żyjących na głębokościach setek metrów w wodach Zatoki. Jak informuje ScienceDaily, badanie przeprowadził zespół kierowany przez naukowca morskiego z Florida International University, Pedro A. Péreza.

12 lat danych genetycznych

Badacze przeanalizowali DNA 486 próbek zebranych w latach 2011–2023. Praca objęła trzy gatunki ryb latarniowych i dwa gatunki krewetek głębinowych. Naukowcy ocenili, jak populacje zmieniały się w czasie oraz na ile mogą wytrzymać przyszły stres środowiskowy.

U każdego z pięciu badanych gatunków wykryto cechy genetyczne wiązane z większym ryzykiem wyginięcia. W szczególności różnorodność genetyczna ryby latarniowej Diaphus dumerilii zmniejszyła się o około 8% w ciągu 12 lat. Wszystkie gatunki miały również stosunkowo niewielką efektywną liczebność populacji — oznacza to, że informację genetyczną kolejnym pokoleniom przekazuje ograniczona część osobników, co nie musi wskazywać na małą liczbę zwierząt ogółem.

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Prognoza utraty siedlisk

Zespół wykorzystał także modele klimatyczne, aby ocenić zmiany odpowiedniego środowiska dla tych gatunków do 2050 i 2100 roku. Według obliczeń cztery z pięciu gatunków mogą utracić do 70% odpowiednich siedlisk głębinowych.

Autorzy podkreślają, że różnorodność genetyczna jest niezbędna populacjom do adaptacji do zmian środowiska, przeciwdziałania chorobom i odbudowy po zakłóceniach ekologicznych. Wyniki rodzą również pytania o długoterminowe skutki katastrofy Deepwater Horizon z 2010 roku: badacze nie ustalili bezpośredniego związku między wyciekiem ropy a odnotowanymi zmianami genetycznymi. Jednocześnie zaznaczyli, że część populacji głębinowych mogła być genetycznie podatna jeszcze przed tym wydarzeniem.

Naukowcy wezwali do uwzględniania długotrwałego monitoringu genetycznego w ocenach morskiej bioróżnorodności, ponieważ tradycyjne liczenia populacji mogą nie wykrywać takich zagrożeń.

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