Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa odkryli dwie niezabezpieczone bazy danych, które łącznie zawierały ponad 3,6 mld rekordów z loginami, hasłami, dokumentami i krajowymi numerami identyfikacyjnymi. Jak podaje Engadget, obie bazy zostały później usunięte z miejsc, w których znaleźli je badacze.

Miliardy danych uwierzytelniających

Jedną z baz odkrył Jeremiah Fowler, badacz z Black Hills Information Security. Zawierała około 2 mld danych logowania powiązanych z różnymi rodzajami usług internetowych. Według jego szacunków znajdowały się tam setki milionów kont e-mail, ponad 100 mln kont w mediach społecznościowych i dziesiątki milionów kont e-commerce.

Według przytoczonych szacunków wśród rekordów było ponad 114 mln kont usług Google, 88 mln kont Facebooka, prawie 33 mln kont X, prawie 42 mln kont Roblox i 36,6 mln kont Amazon. Fowler ostrzegł, że część rekordów mogła się powielać między usługami lub należeć do tych samych użytkowników.

W bazie znajdowały się również tysiące folderów z niezaszyfrowanymi danymi uwierzytelniającymi i informacjami o kontach. Nazwy folderów zawierały nazwy dziesiątek krajów, w tym Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Badacz znalazł również około 400 tys. dokumentów, które, jak powiedział, mogły pochodzić z bardziej zaawansowanego złośliwego oprogramowania tworzącego osobne foldery dla każdej ofiary.

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Dane osób i firm w Chinach

Drugą bazę, zawierającą ponad 1,6 mld dokumentów głównie o osobach i firmach w Chinach, znalazł dyrektor ds. badań UpGuard Greg Pollock. Zawierała co najmniej 840 mln unikalnych krajowych numerów identyfikacyjnych, 300 mln numerów telefonów, około 11 mln rekordów dotyczących zapisów studentów, z których wiele dotyczyło osób niepełnoletnich, a także 7,8 mln rejestracji przedsiębiorstw.

Pollock poinformował, że zobaczył bazę w otwartym internecie na platformie, która prawdopodobnie należała do infrastruktury szarego rynku. Według jego danych baza została zaktualizowana około tydzień przed tym, jak odkrył ją w październiku. Badacz zaznaczył, że rekordy niemal na pewno pochodziły z rzeczywistych systemów rządowych, telekomunikacyjnych i korporacyjnych, ale zostały zebrane w jeden zbiór.

Pochodzenie informacji

Według badaczy obie bazy agregowały informacje z różnych źródeł. Duża baza danych uwierzytelniających prawdopodobnie zawierała informacje zebrane przez programy kradnące dane, zdolne uzyskać wszystkie dane logowania z jednego urządzenia, a także dane z innych źródeł. W materiale zaleca się używanie silnych i unikalnych haseł, menedżerów haseł, kluczy dostępu i uwierzytelniania wieloskładnikowego.

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