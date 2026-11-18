Liczba muzułmanów na świecie może do 2035 roku przekroczyć liczbę chrześcijan, wynika z prognoz Pew Research Center. Według szacunków centrum w 2035 roku na świecie będzie 2,57 mld muzułmanów i 2,52 mld chrześcijan, informuje Deutsche Welle.

Różnica we wskaźnikach dzietności

Obie grupy religijne rosną liczebnie, jednak islam rośnie szybciej. Badacze jako główną przyczynę wskazują wyższą dzietność wśród muzułmanów. W latach 2020–2025 muzułmanki miały średnio 3,1 dziecka, podczas gdy chrześcijanki — 2,5 dziecka.

W przypadku wszystkich pozostałych kobiet średni wskaźnik wyniósł 1,6 dziecka — poniżej 2,1 potrzebnych do zastępowalności pokoleń. Starszy demograf Pew, Conrad Hackett, wyjaśnił tę tendencję w komentarzu dla Associated Press wyższą dzietnością.

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Prognozy do 2070 roku

W 2020 roku na świecie było 2,27 mld chrześcijan i 2,02 mld muzułmanów. Jeśli obecne tendencje się utrzymają, do 2070 roku liczba muzułmanów przekroczy 3,6 mld, a liczba chrześcijan zbliży się do 3 mld, lecz nie osiągnie tego poziomu.

Zgodnie z prognozą Pew ponad połowa chrześcijan na świecie będzie do 2070 roku mieszkać w krajach Afryki Subsaharyjskiej. Demokratyczna Republika Konga może wyprzedzić USA pod względem liczby chrześcijan, a Pakistan może znaleźć się na czele listy państw pod względem liczby muzułmanów. Obecnie najwięcej muzułmanów mieszka w Indonezji.

Dyrektor badań religii w Pew, Alan Cooperman, podkreślił, że prognozowany wzrost następuje głównie w krajach, w których dane grupy religijne już stanowią większość, podczas gdy konwersja religijna odgrywa niewielką rolę.

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