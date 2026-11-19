Dym z wielkoskalowych pożarów w Indonezji, nasilonych przez upały, suchą pogodę i zjawisko El Niño, powiązano z ponad 5250 zgonami i 400 tysiącami przypadków infekcji dróg oddechowych w kraju. Taką ocenę przedstawiło Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem, informuje Health Policy Watch.

Dym rozprzestrzenił się na sąsiednie kraje

Pożary w Indonezji objęły ponad 88 tysięcy kilometrów kwadratowych. Pogorszyły także jakość powietrza w Singapurze, Malezji i na Filipinach. W Singapurze wystąpił jeden z najgorszych epizodów zadymienia w ostatnich latach, a straty gospodarcze są tam szacowane na miliardy dolarów.

Europejska Służba Monitorowania Atmosfery Copernicus określiła tegoroczną aktywność pożarową jako „wyjątkową”. Naukowiec z Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych Mark Parrington zauważył, że pożary wyróżniały się czasem trwania i znacznie różniły się między prowincjami Indonezji. Według niego dym i smog przez długi czas pogarszały jakość powietrza oraz widoczność w kraju i szerszym regionie Azji Południowo-Wschodniej.

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Emisje należały do największych od 2003 roku

Według stanu na 15 listopada szacowana wielkość emisji węgla z pożarów w Indonezji osiągnęła 200 megaton. Jest to trzeci najwyższy wynik od 2003 roku, według systemu GFAS służby Copernicus. Wyższe wartości odnotowano w 2006 roku oraz w rekordowym 2015 roku, gdy emisje zbliżyły się do 400 megaton węgla. Oba lata również przypadły na El Niño.

W sąsiedniej Papui-Nowej Gwinei emisje z pożarów były drugimi co do wielkości od 2003 roku i zbliżyły się do rekordu z 2015 roku. Dyrektor służby Copernicus Laurence Rouil oświadczył, że silne El Niño i spowodowana działalnością człowieka zmiana klimatu stworzyły warunki dla wyjątkowo ciężkiego sezonu pożarowego. Szczególnie narażone są torfowiska osuszone na potrzeby rolnictwa: ogień może w nich długo tlić się pod ziemią, uwalniając dym i gazy cieplarniane.

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