W Stanach Zjednoczonych naukowcy przeanalizowali ponad 14,3 mln codziennych zapisów snu i stwierdzili związek korzystniejszych warunków społecznych i ekonomicznych z dłuższym oraz bardziej regularnym snem. W badaniu opublikowanym w JAMA Network Open wykorzystano dane 12 403 uczestników programu All of Us amerykańskich Narodowych Instytutów Zdrowia, informuje News-Medical.

Dane Fitbit z okresu niemal trzech lat

Do analizy włączono uczestników, którzy udostępnili co najmniej 180 dni danych o śnie z urządzeń Fitbit, w tym historyczne zapisy sprzed przystąpienia do programu. Mediana okresu obserwacji wyniosła 982 dni, czyli około 2,7 roku. Naukowcy oceniali średnią długość głównego epizodu snu oraz dobowe wahania jego długości.

Uczestnicy wypełnili również ankietę dotyczącą społecznych determinant zdrowia. Obejmowała ona kontekst społeczny i lokalny, stabilność ekonomiczną, środowisko dzielnicy zamieszkania, a także dostępność i jakość opieki zdrowotnej.

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Stabilność ekonomiczna i sen

Po uwzględnieniu cech społeczno-demograficznych i stylu życia uczestnicy z najwyższej jednej trzeciej ogólnego wskaźnika warunków społecznych spali średnio o 5,82 minuty dłużej na dobę niż grupa z najniższej jednej trzeciej. Długość ich snu wahała się także o 4,79 minuty mniej z dnia na dzień.

Wyraźny związek stwierdzono w przypadku bezpieczeństwa żywnościowego i mieszkaniowego. Osoby, które nie zgłaszały ani niedoboru żywności, ani problemów mieszkaniowych, spały średnio o 10,70 minuty dłużej i miały o 8,70 minuty mniejszą zmienność długości snu niż uczestnicy, którzy doświadczali obu trudności.

Lepszy dostęp do opieki zdrowotnej i jej wyższa jakość również wiązały się z dłuższym i bardziej regularnym snem. Warunki społeczne ogólnie silniej wiązały się z regularnością snu niż z jego długością. To badanie przekrojowe wskazuje na związki, a nie ustala przyczynowości. Autorzy zaznaczyli również, że analiza nie obejmowała snu w ciągu dnia, różne modele urządzeń i algorytmy oceny mogły wpływać na dokładność pomiarów, a próba składała się głównie z białych uczestników o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym.

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