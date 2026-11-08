W Chinach 17,5% dzieci i nastolatków ma zaburzenia psychiczne — takie wyniki przyniosło ogólnokrajowe badanie opublikowane w 2021 roku. Jak informuje South China Morning Post, ankieta prowadzona przez Pekiński Szpital Anding objęła uczniów w wieku od sześciu do 16 lat. Najczęstszymi schorzeniami były zaburzenia lękowe i depresyjne.

Naukowcy zaznaczyli, że wskaźnik może być zaniżony, ponieważ próba nie obejmowała dzieci, które nie uczęszczają do szkoły. Według raportu Chińskiej Akademii Nauk z 2022 roku 14,8% badanych nastolatków miało różny poziom ryzyka depresji — więcej niż wśród dorosłych. Akademia wcześniej informowała również o objawach depresji u około 30% uczniów młodszych szkół średnich i niemal 40% uczniów starszych szkół średnich.

Presja zaczyna się wcześniej

Shimin Zhu, adiunktka na Politechnice Hongkońskiej, wiąże pogorszenie zdrowia psychicznego młodych ludzi z połączeniem kilku czynników: nasileniem konkurencji edukacyjnej, rozpowszechnieniem mediów cyfrowych, zmianami w strukturach rodzinnych oraz niepewnością w czasie szybkich zmian społecznych.

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W Chinach dziewięcioletnia edukacja jest obowiązkowa tylko do ukończenia młodszej szkoły średniej. Po egzaminie wstępnym do starszej szkoły średniej uczniowie są kierowani na ścieżki akademickie i zawodowe. W zależności od regionu naukę w akademickiej starszej szkole średniej może kontynuować około 50–70% uczestników egzaminu. Ze względu na społeczną preferencję dla edukacji akademickiej wiele rodzin postrzega ścieżkę zawodową jako porażkę.

Bariery w uzyskaniu pomocy

Pekin zadeklarował zamiar zmniejszenia obciążenia nauką i stworzenia ogólnokrajowego systemu badań przesiewowych zdrowia psychicznego oraz interwencji kryzysowej. Do 2030 roku wszystkie szkoły podstawowe i średnie mają być wyposażone w doradcę oraz organizować co najmniej jedno tematyczne wydarzenie lub wykład rocznie. Według Rady Państwa ChRL doradcy pracują już w 92% szkół podstawowych i 95% młodszych szkół średnich.

Jednocześnie w zwracaniu się o pomoc przeszkadzają stygmatyzacja, obawy rodziców dotyczące możliwych konsekwencji diagnozy oraz niedobór specjalistów. Zgodnie z badaniem Chińskiej Akademii Nauk tylko 27,4% rodziców prowadzi dziecko do kliniki po jego pierwszej prośbie o pomoc. Artykuł w The Lancet z 2019 roku szacował liczbę wykwalifikowanych psychiatrów dziecięcych i młodzieżowych w Chinach na około 500 osób, z których większość pracowała w dużych miastach.

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