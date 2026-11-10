Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego w USA przeanalizowali dane z Instagrama 415 studentów i ustalili, że zdjęcia, język postów oraz charakter aktywności w serwisie społecznościowym mogą dostarczać umiarkowanie użytecznych informacji o subiektywnym poczuciu samotności. Jednocześnie dane te znacznie gorzej odzwierciedlały wielkość kręgu społecznego oraz częstotliwość kontaktów z rodziną i przyjaciółmi, informuje News-Medical.

Jak przeprowadzono badanie

Uczestnicy wyrazili świadomą zgodę, wypełnili ankiety i przesłali archiwa swoich kont na Instagramie. Samotność oceniano za pomocą czterech zwalidowanych kwestionariuszy, które łącznie obejmowały pięć wskaźników: ogólne poczucie samotności, wielkość kręgu społecznego i dostępne wsparcie, a także samotność emocjonalną i społeczną.

Naukowcy badali wskaźniki behawioralne, w tym liczbę obserwujących, częstotliwość publikowania postów, komentarzy i polubień, a także udział postów nocnych i publikowanych w weekendy. Osobno oprogramowanie analizowało zdjęcia profilowe i publikowane fotografie: liczbę twarzy, pochylenie i obrót głowy, wyrazy twarzy oraz kolory. Podpisy i komentarze oceniano pod kątem zabarwienia emocjonalnego i doboru słów.

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Różne przejawy samotności

Uczestnicy, którzy publikowali zdjęcia z mniejszą liczbą twarzy, częściej zgłaszali samotność. Wskaźnik ten pozostawał związany z dwoma jej wymiarami nawet po uwzględnieniu objawów depresji i lęku. Z wyższymi wynikami samotności wiązały się także zdjęcia profilowe z głową pochyloną ku górze oraz podpisy zorientowane na przeszłość.

Samotność społeczna, czyli niezadowolenie z szerszego kręgu kontaktów, wiązała się z mniejszą liczbą polubień i komentarzy oraz niższym udziałem zdjęć z twarzami. Samotność emocjonalna, związana z brakiem bliskiej relacji, częściej łączyła się z bardziej negatywnymi sformułowaniami w podpisach, smutnymi lub złymi wyrazami twarzy na zdjęciach profilowych oraz nocnymi publikacjami. Częstsze publikowanie postów również wiązało się z samotnością emocjonalną.

Badanie miało przekrojowy charakter obserwacyjny, dlatego nie ustala, czy zachowanie na Instagramie poprzedza samotność, czy jest jej skutkiem. Autorzy ostrzegli również przed zagrożeniami dla prywatności i możliwymi błędami przy wykorzystywaniu danych cyfrowych do identyfikowania osób, które mogą potrzebować wsparcia.

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