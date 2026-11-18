Analiza danych 283 426 dorosłych w wieku od 18 lat w 80 krajach i terytoriach wykazała, że łączna częstość występowania niedowagi, nadwagi i otyłości wyniosła 59,5%. Badanie, o którym informuje News-Medical, opublikowano w czasopiśmie Scientific Reports.

Główną część wskaźnika stanowiła nadwaga

Naukowcy wykorzystali indywidualne dane z reprezentatywnych dla kraju badań WHO STEPS przeprowadzonych w latach 2004–2024. Wskaźnik masy ciała obliczano na podstawie bezpośrednio zmierzonych wzrostu i masy ciała uczestników. Niedowagę definiowano jako BMI poniżej 18,5 kg/m², nadwagę jako BMI od 25 do 29,9 kg/m², a otyłość jako BMI od 30 kg/m².

W pracy „podwójne obciążenie niedożywieniem” na poziomie populacji zdefiniowano jako sumę częstości występowania niedowagi oraz nadwagi wraz z otyłością. Łączna częstość występowania nadwagi i otyłości wyniosła około 51%, a niedowagi — około 4%. Oceny te obliczono oddzielnie, dlatego nie sumują się one bezpośrednio do ogólnego wskaźnika 59,5%. Osobno częstość występowania otyłości oszacowano na około 19%, a nadwagi — na 25%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Różnice między krajami i płciami

W 88% badanych krajów łączny wskaźnik był wyższy wśród kobiet. Ogółem wyniósł on 64,3% wśród kobiet wobec 54,3% wśród mężczyzn, a mediana różnicy między płciami sięgnęła 10,4 punktu procentowego. Odzwierciedlało to przede wszystkim większą częstość występowania nadwagi i otyłości wśród kobiet, podczas gdy poziom niedowagi w obu grupach był niemal taki sam.

Najniższy wskaźnik odnotowano w Rwandzie — 24%, a najwyższy na Samoa Amerykańskim — prawie 94%. W ujęciu regionalnym wartości wahały się od niemal 41% w krajach Afryki Subsaharyjskiej do ponad 83% w Oceanii. W krajach o niskich dochodach ocena wyniosła około 37%, a w krajach o wysokich dochodach — niemal 78%.

Badacze zaznaczyli, że każdy kraj był reprezentowany tylko przez jedno badanie. Dlatego wyniki nie pozwalają ustalić zmian częstości występowania w krajach w czasie ani związków przyczynowo-skutkowych. Ponadto wskaźniki oparte na BMI nie obejmują niedoborów mikroelementów ani innych form niedożywienia.

Czytaj nas na