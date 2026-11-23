Badanie z udziałem 92 zdrowych poznawczo osób w wieku od 40 do 60 lat wykazało związek między składem ciała, zdrowiem metabolicznym i wskaźnikami białek związanych z chorobą Alzheimera w mózgu. Wyniki mają zostać zaprezentowane na dorocznym spotkaniu Radiological Society of North America, informuje News-Medical.

Cztery profile uczestników

Naukowcy połączyli dane MRI dotyczące tłuszczu w jamie brzusznej oraz tkanki mięśniowej i tłuszczowej ud z indeksem masy ciała, wskaźnikami insulinooporności i poziomem cholesterolu. Na podstawie tych cech uczestników podzielono na cztery grupy.

W pierwszej grupie było więcej tłuszczu trzewnego i podskórnego, niższy poziom cholesterolu wysokiej gęstości oraz wyższa insulinooporność. W czwartej grupie było więcej mięśni ud, umiarkowanie wysoki poziom tłuszczu trzewnego, mniej tłuszczu podskórnego i korzystniejsze wskaźniki metaboliczne w porównaniu z pierwszą grupą. Druga i trzecia grupa miały niższe wskaźniki tkanki tłuszczowej i mięśniowej oraz niższy indeks masy ciała; w trzeciej grupie odnotowano także wyższy poziom cholesterolu wysokiej gęstości.

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Amyloid i białko tau

Za pomocą pozytonowej tomografii emisyjnej autorzy zmierzyli nagromadzenie amyloidu i białka tau — dwóch białek związanych z chorobą Alzheimera. Najniższy poziom amyloidu odnotowano w drugiej grupie. Po uwzględnieniu choroby małych naczyń mózgowych, cukrzycy i nadciśnienia średni poziom amyloidu w pierwszej grupie był o 6,7 punktu wyższy niż w drugiej. Była to jedyna statystycznie istotna różnica między grupami po takiej korekcie.

Najniższy poziom białka tau stwierdzono w trzeciej grupie, która miała korzystniejszy profil metaboliczny. W pozostałych grupach średnie wskaźniki białka tau były około 5–12% wyższe, a największą różnicę odnotowano między trzecią a czwartą grupą. Grupy z niższymi wskaźnikami tkanki tłuszczowej miały także niższe wskaźniki stanu zapalnego mózgu według danych MRI.

Potrzebne są dalsze badania

Autorzy podkreślili, że wyniki nie dowodzą związku przyczynowego między składem ciała, zdrowiem metabolicznym a chorobą Alzheimera. Nie pozwalają też przewidzieć, czy choroba rozwinie się u konkretnej osoby. Kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie wniosków w większych i bardziej zróżnicowanych grupach uczestników oraz zbadanie zmian w czasie.

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