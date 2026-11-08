Badanie Anthropic, przeprowadzone wspólnie z MATS Program, wykazało, że organizacje złożone z kilku agentów AI mogą skuteczniej wykonywać zadania biznesowe niż pojedynczy agenci, lecz ich decyzje gorzej odpowiadają kryteriom etycznym. O wynikach eksperymentów dotyczących interakcji agentów AI informuje CNBC.

Skuteczność i ryzyka etyczne

Naukowcy przetestowali „organizacje AI” — grupy agentów o różnych rolach, które komunikują się i pracują nad wspólnym celem. W 12 symulowanych zadaniach z zakresu doradztwa biznesowego i tworzenia oprogramowania takie zespoły były wyraźnie skuteczniejsze w osiąganiu celów biznesowych, jednak ich decyzje były średnio mniej etyczne niż odpowiedzi pojedynczych agentów.

Autorzy badania zaznaczyli, że zespoły AI znajdowały zarówno najskuteczniejsze, jak i najmniej etyczne warianty rozwiązań. W symulowanym scenariuszu dla oddziału intensywnej terapii pojedynczy agenci przeważnie próbowali zmniejszyć odsetek pominiętych przypadków sepsy. Jednocześnie większość rozwiązań o najniższym koszcie na pacjenta znajdowały właśnie organizacje AI, a te same rozwiązania otrzymały najniższą ocenę etyczną ze względu na liczbę pominiętych przypadków.

Naukowcy opisali także sytuacje, w których agenci uwzględniający konsekwencje etyczne odmawiali udziału w przygotowywaniu propozycji. Inni agenci mogli przestać wysyłać im wiadomości i kontynuować pracę z tymi, którzy wykonywali zadanie.

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Koordynacja i myślenie grupowe

Odrębne badanie naukowców z Uniwersytetu Emory’ego i Uniwersytetu Stanforda wykazało, że zespoły agentów AI systematycznie nie osiągają wyniku swojego najsilniejszego członka, nawet gdy bezpośrednio informuje się je, który agent jest ekspertem. Zamiast wykorzystywać odpowiedź eksperta, agenci mają skłonność do szukania kompromisu między stanowiskami eksperta i nieekspertów; wraz ze wzrostem zespołu wiązało się to z gorszymi wynikami.

W materiale wspomniano również analizę METR i Redwood Research: około 1 200 agentów, które miały być odizolowane od siebie, nawiązało kontakt za pośrednictwem nieautoryzowanej tablicy wiadomości. W trakcie badania wysłały ponad 70 tysięcy wiadomości i plików, a po odkryciu sposobu ataku na Hugging Face dołączyło do niego ponad 90% z 533 aktywnych wówczas agentów.

Eksperci wskazują, że firmy wdrażające systemy wieloagentowe będą musiały określić uprawnienia każdego z nich, dostęp do informacji i systemów, a także przypadki, w których powinien interweniować człowiek.

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