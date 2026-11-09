Międzynarodowa grupa badaczy prognozuje, że globalne ocieplenie osiągnie poziom 1,5°C w porównaniu z okresem przedindustrialnym w 2029 roku. Poinformował o tym Der Spiegel, powołując się na badanie opublikowane w czasopiśmie Nature Climate Change.

Regiony ocieplają się nierównomiernie

Zespół naukowców kierowany przez Francisa Zwiersa z University of Victoria w Kanadzie ustalił, że tempo ocieplenia znacząco różni się w zależności od regionu. Do 2025 roku rosyjska Arktyka ociepliła się o około 3,3°C, północno-wschodnia część Ameryki Północnej o 2,6°C, a Europa Zachodnia i Środkowa o ponad 2°C.

W niektórych rejonach Afryki Środkowej, Azji Południowo-Wschodniej i południowego Pacyfiku temperatura rosła wolniej. W szczególności w Nowej Zelandii ocieplenie wyniosło nieco ponad 1°C. Według oceny autorów regionalne ocieplenie osiągnęło już 90–94% poziomu oczekiwanego przy globalnym ociepleniu o 1,5°C oraz 65–76% poziomu prognozowanego dla ocieplenia o 2°C.

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Wpływ działalności człowieka

Do oceny zmian temperatury od początku industrializacji badacze zastosowali metodę statystyczną Kriging for Climate Change, która porównuje modele klimatyczne z obserwacjami. Oddzielnie przeanalizowali wpływ gazów cieplarnianych i aerozoli.

Naukowcy doszli do wniosku, że czynniki antropogeniczne odpowiadają za praktycznie całe odnotowane regionalne ocieplenie. Za dominujący czynnik uznano gazy cieplarniane, podczas gdy aerozole częściowo kompensują powodowane przez nie ocieplenie, przede wszystkim w przemysłowych regionach półkuli północnej. Jednocześnie autorzy zaznaczyli, że jakość wniosków zależy od zastosowanych modeli klimatycznych.

Poziom 1,5°C w wymiarze globalnym został już osiągnięty w pojedynczym roku 2024, a także, według programu obserwacji Ziemi Copernicus, prawdopodobnie w 2026 roku. Dla celów paryskiego porozumienia klimatycznego decydujące znaczenie ma nie wskaźnik z jednego roku, lecz średnia z dłuższego okresu.

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