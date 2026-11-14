Naukowcy z Barcelońskiego Instytutu Zdrowia Globalnego ISGlobal, we współpracy z Francuskim Narodowym Instytutem Zdrowia i Badań Medycznych Inserm, wykryli związki między czynnikami środowiskowymi w czasie ciąży i dzieciństwa a szeregiem wskaźników zdrowia do okresu dorastania. O wynikach pracy opublikowanej w czasopiśmie Science Advances w ramach projektu Human Early Life Exposome (HELIX) informuje News-Medical.

Prawie 200 czynników środowiskowych

Naukowcy przeanalizowali 69 ekspozycji w okresie prenatalnym i 129 czynników w dzieciństwie, zestawiając je z 11 wskaźnikami zdrowia ocenianymi w wieku od 6 do 11 lat oraz od 12 do 18 lat. Rozpatrywali cztery grupy wskaźników: kardiometaboliczne, w tym wskaźnik masy ciała i ciśnienie tętnicze; zdrowie psychiczne; choroby układu oddechowego; a także problemy alergiczne.

Wśród przeanalizowanych czynników znalazły się dieta, aktywność fizyczna, sen i inne indywidualne nawyki, dym tytoniowy, zanieczyszczenie powietrza wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, substancje chemiczne, metale oraz cechy środowiska zabudowanego. Badacze określają mianem ekspozomu ogół wszystkich wpływów środowiskowych, z którymi człowiek styka się przez całe życie.

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Związki z wieloma wskaźnikami zdrowia

Analiza wskazała sześć czynników prenatalnych i 42 czynniki z okresu dzieciństwa, które były związane jednocześnie z kilkoma wynikami lub grupami wskaźników zdrowia. Żaden czynnik nie był związany ze wszystkimi czterema grupami, jednak około co trzeci z wybranych wpływów wykazywał związek z więcej niż jedną z nich.

W szczególności palenie przez matkę w czasie ciąży wiązało się z wyższym wskaźnikiem masy ciała i bardziej nasilonymi zewnętrznymi przejawami zachowań u dzieci zarówno we wczesnym wieku, jak i w okresie dorastania. Było ono także związane z większą liczbą objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi u nastolatków. Wyższe spożycie mięsa przez matkę w czasie ciąży wiązało się z kilkoma wskaźnikami zdrowia psychicznego i astmą u dzieci, a także ze świszczącym oddechem i zapaleniem skóry w dzieciństwie.

Otwarty atlas danych

Autorzy stworzyli otwarty interaktywny atlas związków między ekspozomem we wczesnym okresie życia a wskaźnikami zdrowia dzieci. Umożliwia on przeglądanie wykrytych zależności między czynnikami środowiskowymi, wskaźnikami zdrowia i etapami rozwoju. Naukowcy podkreślili, że badanie rejestruje związki, a nie dowodzi związku przyczynowo-skutkowego; do jego ustalenia potrzebne są dalsze badania w większych i bardziej zróżnicowanych grupach populacji.

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