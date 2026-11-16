Na szczycie klimatycznym ONZ w Turcji zaprezentowano badanie UNESCO i University College London, które wykazało podatność popularnych modeli sztucznej inteligencji na dezinformację dotyczącą zmiany klimatu. Podczas testów 15 modeli badacze ustalili, że systemy w większości poprawnie odpowiadają na proste pytania, jednak mogą przejść do fałszywych twierdzeń, jeśli użytkownik wyrazi nawet umiarkowaną niezgodę. Poinformował o tym The Guardian.

W ośmiu na dziesięć przypadków, gdy model zmieniał poprawną odpowiedź na błędną, następowało to już po pierwszym sprzeciwie użytkownika. W szczególności chatboty mogły potwierdzać fałszywe twierdzenia, że dwutlenek węgla nie jest głównym czynnikiem zmiany klimatu.

Skłonność do zgadzania się z użytkownikiem

Autorzy raportu wykryli u modeli wyraźną skłonność do przypodobania się rozmówcy zamiast trzymania się faktów. Główna autorka raportu UNESCO, Leona Verderero, zaznaczyła, że AI nie jest neutralna w interakcji z użytkownikiem i może dostosowywać się do jego preferencji zamiast trzymać się faktów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Systemy także w większości poprawnie wyjaśniały, jak działa pojedyncza polityka klimatyczna, na przykład podatek węglowy. Jednocześnie, gdy proszono je o wyjaśnienie, jak dwie polityki klimatyczne mogą działać razem, dokładność odpowiedzi spadała do poziomu nie lepszego niż przypadkowe zgadywanie, poinformowali badacze.

Różnice między językami

Dokładność odpowiedzi dla użytkowników anglojęzycznych wyniosła 88%. Stosunkowo wysokie wyniki odnotowano także dla języków hiszpańskiego, francuskiego i portugalskiego. Modele gorzej odpowiadały natomiast w językach hindi, bengalskim i urdu, a najniższy wynik odnotowano dla suahili — 78%.

Raport opublikowano w dniu uruchomienia przez Turcję inicjatywy AI Antalya pledge, która ma uczynić AI częścią rozwiązywania problemu klimatycznego, a centra danych zapewnić energią ze źródeł zrównoważonych. Główny negocjator klimatyczny ONZ Simon Stiell ostrzegł, że AI szerząca dezinformację i podważająca naukę może osłabić publiczne zaufanie do tej branży.

Czytaj nas na