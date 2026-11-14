Chiny mają około 80% światowych patentów w dziedzinie podwodnych centrów danych — wynika z analizy 168 patentów związanych z tą technologią w latach 2006–2026. South China Morning Post informuje, powołując się na badanie dwóch chińskich specjalistów z Tianjinu.

Autorzy pracy reprezentują Centrum Współpracy w zakresie Badania Patentów oraz Narodową Służbę Danych i Informacji Morskiej. Badanie opublikowano w chińskojęzycznym czasopiśmie Journal of Marine Information Technology and Application. Naukowcy wskazali, że Chiny mają przewagę w rozwiązaniach inżynieryjnych, w szczególności w budowie modułowej i konserwacji bezpośrednio w miejscu eksploatacji.

Rozwój technologii

Do 2014 roku prace rozwojowe prowadziły głównie firmy inżynierii morskiej i instytucje badawcze ze Stanów Zjednoczonych, Norwegii i Kanady. Wówczas składano rocznie mniej niż trzy wnioski patentowe, a uwagę skupiano na szczelnych kapsułach zdolnych wytrzymać ciśnienie oraz podwodnych fundamentach.

W latach 2015–2020 liczba zgłoszeń wzrosła. Twórcy pracowali nad konstrukcją kapsuł, systemami zarządzania ciepłem i zasilaniem. Cel technologiczny przesunął się od sprawdzania zasadniczej wykonalności do potwierdzania niezawodności podczas długotrwałej pracy pod wodą. Od 2021 roku Chiny stały się głównym źródłem wzrostu sektora, wskazali badacze.

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Korea Południowa zajmuje drugie miejsce z 17 patentami, które dotyczą głównie rozmieszczania modułów centrów danych i opracowywania wyposażenia konstrukcyjnego. Stany Zjednoczone mają osiem patentów w dziedzinach architektury systemów, zasilania i lokalnego przetwarzania danych. Kraje europejskie, w tym Norwegia i Wielka Brytania, mają sześć patentów związanych z kontrolą podwodnej produkcji, zasilaniem i zautomatyzowaną konserwacją.

Chłodzenie wodą morską

Podwodne centra danych wykorzystują wodę morską jako naturalne źródło chłodu do odprowadzania ciepła. Według przytoczonych danych naziemne centra danych zużywają do 3% światowej energii elektrycznej, a klimatyzacja odpowiada za około jedną trzecią tej ilości.

Takie obiekty mogą zmniejszyć zużycie energii i wody na chłodzenie oraz nie wymagają deficytowych działek gruntowych. Autorzy badania zaproponowali dalsze badanie integracji morskiej energetyki wiatrowej z podwodnymi centrami danych oraz ocenę długoterminowego wpływu ich działania na środowisko.

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