Badanie na myszach wykazało, że samice średnio wybierały cieplejsze powierzchnie niż samce, a na tę różnicę mogą wpływać testosteron i białka receptorowe w zakończeniach nerwowych skóry. Pracę opublikowaną 28 października w Journal of Physiology opisuje Live Science.

Różnice w wyborze temperatury

W eksperymencie 30 samców i 27 samic myszy mogło poruszać się między dwiema sąsiadującymi płytami. Temperatura jednej z nich wynosiła 33°C, a temperaturę drugiej zmieniano. Kamera rejestrowała, ile czasu zwierzęta spędzały na każdej powierzchni.

Gdy druga płyta była chłodniejsza, myszy obu płci częściej pozostawały na powierzchni o temperaturze 33°C. Jednak przy temperaturze drugiej płyty wynoszącej 38°C samice spędzały na cieplejszej powierzchni znacznie więcej czasu niż samce. Średnia wybierana temperatura powierzchni wynosiła około 32°C u samców i 36°C u samic.

Naukowcy zmierzyli również wewnętrzną temperaturę ciała i temperaturę skóry zwierząt i nie wykryli istotnych różnic między samcami a samicami pod tymi względami. Ponieważ górna część klatki była otwarta, autorzy powiązali wybór powierzchni właśnie z odczuciami skóry, a nie z temperaturą powietrza.

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Wpływ hormonu i receptorów

Naukowcy genetycznie usunęli u myszy białko reagujące na ciepło. U samców zmniejszyło to unikanie cieplejszej powierzchni, a preferowana przez nie temperatura wzrosła do około 35°C — bliżej wartości obserwowanej u samic. U samic usunięcie lub zablokowanie tego białka nie miało zauważalnego efektu.

Zablokowanie receptora chłodu osłabiło unikanie zimnych płyt u zwierząt obu płci. Jednocześnie samice zaczęły spędzać mniej czasu na ciepłych powierzchniach, podczas gdy preferencje samców wobec nich się nie zmieniły.

Po zablokowaniu produkcji testosteronu samce po kilku tygodniach zaczęły częściej pozostawać na powierzchni o temperaturze 38°C. Samice, którym podawano testosteron, utraciły wyraźną preferencję dla cieplejszych temperatur. Estrogen i progesteron nie zmieniły preferencji temperaturowych samców, podobnie jak zablokowanie tych hormonów u samic. Autorzy zaznaczyli, że testosteron nie wyjaśnia w pełni tej różnicy, a mechanizm jego wpływu na białka sensoryczne nadal wymaga zbadania.

W ramach tej pracy nie prowadzono badań na ludziach. Jednocześnie autorzy wskazali, że podobne białka sensoryczne występują również u ludzi.

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