Naukowcy, którzy przeanalizowali dane 502 dzieci z Singapuru, stwierdzili związek między dłuższym oglądaniem ekranów w wieku jednego roku i około sześciu lat a gorszymi wynikami w nauce w wieku dziewięciu lat, a także słabszą pamięcią roboczą w wieku 10,5 roku. ScienceDaily informuje o tym, powołując się na badanie opublikowane w World Journal of Pediatrics.

Dane z obserwacji dzieci

Naukowcy z Inserm i Narodowego Uniwersytetu Singapuru wykorzystali dane z kohorty Growing Up in Singapore Towards healthy Outcomes. Rodzice informowali o czasie spędzanym przez dzieci przed ekranem w sześciu momentach — od wczesnego do średniego dzieciństwa. Później badacze oceniali osiągnięcia szkolne uczestników i ich pamięć roboczą.

Pamięć robocza to zdolność do tymczasowego przechowywania i przetwarzania informacji. Jest potrzebna między innymi do wykonywania instrukcji, rozwiązywania zadań matematycznych, rozumienia zdań i utrzymywania informacji podczas wykonywania zadań.

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Dlaczego wyróżniono wiek 1 i 6 lat

Największe efekty statystyczne badacze odnotowali w przypadku czasu przed ekranem w wieku jednego roku. Związek ujawnił się również około szóstego roku życia — gdy dzieci zwykle rozpoczynają formalną naukę szkolną. Jednocześnie w tym badaniu nie stwierdzono statystycznie istotnego związku dla wieku dwóch i trzech lat.

Autorzy przypuszczają, że oglądanie ekranów może wypierać zajęcia ważne dla rozwoju poznawczego: kontakt z dorosłymi, zabawę wyobrażeniową i bezpośrednie poznawanie otaczającego świata. Badanie ustaliło jednak związki, a nie dowiodło, że to właśnie czas przed ekranem bezpośrednio powoduje słabsze wyniki akademickie lub poznawcze.

Światowa Organizacja Zdrowia i Amerykańska Akademia Pediatrii zasadniczo zalecają unikanie kontaktu z ekranami w pierwszych 18–24 miesiącach życia oraz ograniczenie go do mniej niż jednej godziny dziennie dla dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat. Badacze zaznaczyli również, że dalsze prace powinny uwzględniać jakość treści cyfrowych, rodzaj urządzeń oraz interakcję rodziców z dzieckiem podczas oglądania.

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