Badanie teoretyczne wykazało, że w niezwykle specyficznych warunkach czarne dziury mogą fragmentować się na mniejsze obiekty. W standardowym czterowymiarowym modelu ogólnej teorii względności taki scenariusz jest niemal niemożliwy, jednak wyjątkiem może być izolowana czarna dziura obracająca się z prędkością bliską maksymalnej dopuszczanej przez teorię.

Live Science informuje o tym, powołując się na artykuł opublikowany 22 października w czasopiśmie Physical Review D. Autorzy zastosowali kilka metod modelowania matematycznego i rozważyli tak zwaną topologię „pary spodni” — schemat, w którym jeden horyzont zdarzeń dzieli się na dwa.

Ograniczenia dla zwykłych czarnych dziur

Naukowcy analizowali horyzont zdarzeń — granicę, poza którą nic, w tym światło, nie może opuścić czarnej dziury. Uprościli modelowanie procesu, porównując oddzielne przekroje czasoprzestrzeni przed i po możliwym podziale.

W przypadku nieruchomej czarnej dziury Schwarzschilda rozpad byłby zabroniony przez prawa termodynamiki. Obserwacje fal grawitacyjnych są zgodne z założeniem, że pole powierzchni czarnej dziury nie zmniejsza się. Ponadto nawet gdyby doszło do podziału, fragmenty musiałyby bardzo szybko ponownie połączyć się pod wpływem grawitacji.

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Współautor pracy, fizyk teoretyczny z Uniwersytetu Południowej Danii Manuel Del Piano, wyjaśnił, że szybki obrót mógłby umożliwić fragmentom rozproszenie się, zanim zdążą ponownie się połączyć. W takim scenariuszu równik horyzontu zdarzeń poruszałby się niemal z prędkością światła.

Dodatkowe wymiary i małe fragmenty

Autorzy rozważyli także modele czasoprzestrzeni z więcej niż czterema wymiarami oraz scenariusze ze zmodyfikowaną grawitacją. W takich modelach teoretycznych ultraszybki obrót może sprzyjać fragmentacji. W modelu „czarnej struny” czarna dziura mogłaby rozciągnąć się wzdłuż dodatkowych wymiarów i rozpaść się na kilka mniejszych ciał, podobnie jak koraliki na nitce.

Według jednego z obliczeń dla czarnej dziury o masie dziesięciu Słońc energetycznie korzystne mogłyby być fragmenty o masie kilkukrotnie większej od masy Wielkiej Piramidy w Gizie, ściśnięte do rozmiarów mniejszych niż proton. Naukowcy oczekują, że potencjalnie bardziej podatne na taki podział są małe pierwotne czarne dziury, które mogły powstać wkrótce po Wielkim Wybuchu. Jednocześnie badanie określa, kiedy rozpad nie jest sprzeczny z entropią i prawami zachowania, lecz nie dowodzi, że rzeczywiście zachodzi.

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