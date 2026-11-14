Powszechne dostosowania szkolne dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) nie wykazały istotnej poprawy zachowania w klasie ani wyników w nauce. Do takiego wniosku doszli badacze z Centrum Dzieci i Rodzin Uniwersytetu Międzynarodowego Florydy w randomizowanym badaniu klinicznym, informuje News-Medical.

Jakie dostosowania sprawdzono

Naukowcy ocenili cztery często stosowane podejścia: dodatkowy czas na wykonanie zadań, częste przerwy, możliwość pracy na stojąco przy ławce oraz pracę w środowisku z mniejszą liczbą czynników rozpraszających. Żadne z nich nie zapewniło statystycznie istotnej poprawy zachowania uczniów ani wyników krótkich sprawdzianów. Niektóre z tych dostosowań wiązały się również ze spadkiem produktywności w nauce.

Badanie opublikowano w czasopiśmie JAMA Pediatrics. Przeprowadzono je w ramach Summer Treatment Program — programu obejmującego ustrukturyzowane zajęcia w klasie i aktywności rekreacyjne dla dzieci z ADHD. W badaniu uczestniczyło 255 dzieci od przedszkola do szóstej klasy, które rozpoczęły udział w latach 2022–2025; 235 uczestników je ukończyło.

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Porównanie z innymi podejściami

Badacze oceniali naruszenia zasad w klasie, produktywność podczas wykonywania zadań oraz wyniki testów w różnych warunkach. Interwencje behawioralne zmniejszały liczbę naruszeń zasad o 37% w porównaniu ze zwykłymi warunkami w klasie. Farmakoterapia lekami stymulującymi obniżała ten wskaźnik o 61% i zwiększała o 22% odsetek prawidłowo wykonanych zadań w porównaniu z placebo.

Kierownik badania, profesor psychologii Gregory Fabiano, zaznaczył, że naukowców zaskoczył brak istotnego efektu testowanych dostosowań, nawet w połączeniu z interwencjami behawioralnymi lub lekami. Autorzy zalecają poświęcanie większej uwagi podejściom opartym na dowodach: codziennym kartom raportowym, jasnym oczekiwaniom, konsekwentnej informacji zwrotnej, pochwałom i nagrodom za osiąganie indywidualnych celów.

Jednocześnie badacze zastrzegli, że praca była prowadzona w ustrukturyzowanych letnich klasach programu leczenia, a nie w zwykłych szkołach. Dlatego potrzebne są dalsze badania, aby sprawdzić, czy takie same wyniki wystąpią w codziennym środowisku szkolnym.

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