Międzynarodowe badanie kliniczne PROSpect wykazało, że wczesne rutynowe stosowanie pozycji na brzuchu lub wentylacji oscylacyjnej wysokiej częstotliwości (HFOV) nie zwiększa liczby dni bez mechanicznej wentylacji u dzieci z pediatrycznym zespołem ostrej niewydolności oddechowej (PARDS). News-Medical informuje o tym, powołując się na badanie opublikowane w czasopiśmie The Lancet.

Dane z badania PROSpect

W randomizowanym badaniu uczestniczyło 424 dzieci z 75 szpitali w 18 krajach. Naukowcy porównywali wczesne zastosowanie pozycji na brzuchu z pozycją na plecach, a także HFOV z konwencjonalną mechaniczną wentylacją płuc.

W odniesieniu do pierwszorzędowego punktu końcowego — liczby dni bez respiratora do 28. dnia — nie wykryto statystycznie istotnych różnic między grupami. Ogólna śmiertelność w ciągu 28 dni wyniosła 10%, a istotnych różnic między grupami nie odnotowano również w tym wskaźniku.

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Bezpieczeństwo procedur

Pozycję na brzuchu powiązano z większą częstością niedrożności dróg oddechowych i uszkodzeń skóry spowodowanych uciskiem. Stosowanie HFOV wiązało się z większą niestabilnością hemodynamiczną.

Starsza autorka badania Martha A.Q. Curley ze Szpitala Dziecięcego w Filadelfii zaznaczyła, że obie metody mogą pozostać narzędziami terapii ratunkowej, zwłaszcza gdy nie można utrzymać bezpiecznych granic wentylacji protekcyjnej dla płuc. Jednocześnie wyniki badania nie wspierają ich rutynowego stosowania jako terapii pierwszego rzutu w umiarkowanym i ciężkim PARDS.

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