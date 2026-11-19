Badanie opublikowane w czasopiśmie PLOS Digital Health nie wykazało mniejszej całkowitej objętości mięśni brzucha u pacjentów z bólem krzyża w porównaniu z osobami bez takiej diagnozy. Jak podaje ScienceAlert, wyniki sugerują, że słabe mięśnie brzucha niekoniecznie są przyczyną bólu w dolnej części pleców, a ich wzmacnianie samo w sobie może nie być wystarczającym rozwiązaniem.

Analiza ponad 33 tysięcy tomografii komputerowych

Zespół badaczy, w skład którego weszła inżynierka mechaniczna Uniwersytetu Stanforda Katherine Marusich, wykorzystał model głębokiego uczenia do analizy ponad 33 500 tomografii komputerowych jamy brzusznej 23 508 pacjentów.

Zgodnie z danymi z elektronicznej dokumentacji medycznej, u 2 622 uczestników zdiagnozowano ból krzyża. Porównano ich z 2 577 osobami bez takiego bólu, dobranymi pod względem płci, wieku i wskaźnika masy ciała. Autorzy zaznaczyli, że większość wcześniejszych badań obrazowych dotyczących tego problemu była około 25 razy mniejsza.

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Stosunek mięśni do tłuszczu

Naukowcy nie stwierdzili różnic między dwiema grupami w całkowitej objętości tkanki mięśniowej ani w rozmieszczeniu tłuszczu w jamie brzusznej. Jednocześnie w grupie z bólem krzyża średni stosunek mięśni do tłuszczu w okolicy brzucha był statystycznie niższy.

Badacze podkreślają, że wnioski te nie oznaczają, iż mięśnie nie są ważne dla zdrowia pleców. Tomografie komputerowe nie zapewniają pełnej oceny siły mięśni, jednak wyniki wskazują, że większa objętość mięśni brzucha nie gwarantuje ochrony przed bólem. Autorzy proponują dalsze badanie poszczególnych mięśni i lokalnych zmian, a także zwrócenie uwagi na kontrolę ruchów, a nie wyłącznie na całkowitą objętość tkanki mięśniowej.

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