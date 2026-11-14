Naukowcy z Uniwersytetu La Trobe w Australii ustalili, że czteromiesięczny program progresywnych ćwiczeń i edukacji pod nadzorem fizjoterapeuty poprawia stan kolana u młodych osób po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL). Jednocześnie naukowcy nie stwierdzili oznak, że takie ćwiczenia szkodzą chrząstce kolanowej lub pogarszają wczesną chorobę zwyrodnieniową stawów, informuje ScienceDaily.

W badaniu wzięło udział 184 pacjentów

W badaniu klinicznym SUPER-Knee uczestniczyło 184 dorosłych w wieku od 18 do 40 lat. Wszyscy mieli objawy ze strony kolana od jednego do trzech lat po operacji. Część uczestników skierowano do programu ćwiczeń, a inni otrzymali jedną sesję edukacyjną w celu porównania wyników.

Uczestnicy, którzy przeszli czteromiesięczną rehabilitację pod nadzorem fizjoterapeuty, zgłosili poprawę zdrowia kolana, zmniejszenie bólu i lepszą jakość życia. Wzrosła także ich siła mięśniowa. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Annals of Internal Medicine.

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Ryzyko wczesnej choroby zwyrodnieniowej stawów

Według danych przedstawionych przez badaczy około połowa pacjentów dwa lata po rekonstrukcji ACL nadal nie jest zadowolona ze stanu swojego kolana. Około połowa ma również oznaki wczesnej choroby zwyrodnieniowej stawów w ciągu dziesięciu lat po operacji, często przed 40. rokiem życia.

Kierownik badania, profesor nadzwyczajny Adam Culvenor, oświadczył, że wyniki potwierdzają bezpieczeństwo połączenia ćwiczeń i edukacji dla młodych osób ze zwiększonym ryzykiem wczesnej choroby zwyrodnieniowej stawów. Jednocześnie badanie nie ustaliło, czy program może zapobiegać chorobie zwyrodnieniowej stawów w dłuższej perspektywie.

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