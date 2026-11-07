Naukowcy z Instytutu Urologii University Hospitals Cleveland Medical Center nie stwierdzili wyższej częstości demencji wśród pacjentów z nadreaktywnym pęcherzem, którzy rozpoczęli przyjmowanie leków antycholinergicznych, w porównaniu z osobami, którym przepisano agonistów beta-3. O wynikach pracy opublikowanej 6 listopada 2026 roku w JAMA Network Open informuje News-Medical.

Dane ponad 830 tysięcy pacjentów

Autorzy wykorzystali krajową elektroniczną bazę dokumentacji medycznej Epic Cosmos i obserwowali 830 393 dorosłych w wieku od 40 do 90 lat. Uczestnicy po raz pierwszy otrzymywali leczenie nadreaktywnego pęcherza w latach 2012–2025.

Częstość demencji była podobna zarówno między dwiema klasami leków, jak i między poszczególnymi preparatami. Leki antycholinergiczne są podstawową opcją farmakologicznego leczenia drugiej linii tego schorzenia. Agoniści beta-3 to nowsza klasa leków, wcześniej uznawana za bezpieczniejszą dla mózgu.

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Ograniczenia wniosków

Główny autor badania, uroginekolog David Sheyn, zaznaczył, że wyniki wymagają ponownego potwierdzenia, zanim będą mogły wpłynąć na wytyczne kliniczne. Jak powiedział, agoniści beta-3 nadal są uważani za lepszy wybór, gdy można je zastosować.

Naukowcy podkreślili, że praca porównywała dwie klasy leków i nie obejmowała pacjentów, którzy nie otrzymywali leczenia farmakologicznego. Dlatego nie dowodzi ona braku ryzyka demencji związanego z tymi lekami. Nie potwierdza również, że nadreaktywny pęcherz sam w sobie jest wczesną oznaką demencji, chociaż zaobserwowana prawidłowość jest zgodna z taką hipotezą.

Sheyn dodał, że leki antycholinergiczne mogą powodować krótkotrwałe działania niepożądane związane z pamięcią i funkcjami poznawczymi. Według niego objawy te ustępują po zaprzestaniu przyjmowania leków.

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