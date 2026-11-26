Osuszanie torfowisk odpowiadało za około 2,7% całkowitej zmiany bilansu energetycznego Ziemi wywołanej działalnością człowieka według stanu na 2020 rok. Do takiego wniosku doszła grupa badawcza kierowana przez Jiewena Yu z Massachusetts Institute of Technology, informuje Ars Technica.

Emisje po osuszeniu

Torfowiska to między innymi bagna, na których materia organiczna gromadzi się grubymi warstwami. Badacze szacują, że złoża torfu przechowują około 600 mld ton węgla — więcej niż cała żywa roślinność planety.

Przy stałym zalaniu tlen w wodzie szybko się wyczerpuje, dlatego pozostałości organiczne rozkładają się wolniej. Część węgla trafia przy tym do atmosfery w postaci metanu. Osuszanie torfowisk za pomocą rowów obniża poziom wody i otwiera torf na dostęp tlenu. Zmniejsza to emisje metanu, ale znacząco zwiększa emisje dwutlenku węgla.

Ocena od 1800 roku

Naukowcy wykorzystali współczesne pomiary emisji gazów z torfowisk, aby stworzyć globalny model emisji CO₂ i metanu zależnych od poziomu wody. Następnie połączyli go z rekonstrukcjami historycznego osuszania torfowisk, począwszy od 1800 roku.

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Według obliczeń w 2020 roku dodatkowy wpływ emisji CO₂ na bilans energetyczny Ziemi wyniósł około 83 miliwatów na metr kwadratowy, a spadek emisji metanu dał efekt minus 9 miliwatów. Łączny wynik osiągnął 73 miliwaty na metr kwadratowy. Po uwzględnieniu niepewności odpowiada to od 1,8% do 3,6% całkowitej wywołanej przez człowieka zmiany bilansu energetycznego.

Badacze przypisali Europie ponad połowę emisji CO₂ związanych z osuszaniem torfowisk, niemal jedną czwartą Azji Południowo-Wschodniej, a kolejne 14% Ameryce Północnej. Wkład Azji Południowo-Wschodniej gwałtownie wzrósł dopiero w ostatnich dekadach.

Scenariusze do 2100 roku

Model pokazał również, że przy niezmienionym od 2020 roku poziomie wody w torfowiskach ich łączny wpływ może wzrosnąć do 138 miliwatów na metr kwadratowy do 2100 roku. Umiarkowane przywracanie poziomu wody mogłoby ograniczyć ten wzrost, a działania na większą skalę — nieco zmniejszyć wpływ w porównaniu z poziomem z 2020 roku.

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